Jarenlang konden we Estavana Polman (33) aanduiden als tophandbalster, maar de vriendin van ex-topvoetballer Rafael van der Vaart is deze maand gestopt. De in Arnhem geboren wereldkampioene van 2019 kampte in haar loopbaan met diverse kwaaltjes. Een daarvan heeft ze bewust niet laten verhelpen, blijkt nu.

Door haar topsportjaren, relatie met Van der Vaart en ervaringen als tv-persoonlijkheid heeft Polman zat verhalen te vertellen. Vele daarvan zullen ongetwijfeld deel uitmaken van de biografie die komende juli over haar verschijnt: Gewoon Estavana.

'Als de dood'

Haar biograaf Gerben Engelen is al op de promotietour voor het boek. In gesprek met Weekend laat hij iets los over de fysieke status van Polman. Hij zegt dat ze zeer slechte ogen heeft. Haar zicht schat hij in op dertig procent. Het is een kwaal die (deels) te opereren valt, maar Polman koos ervoor dat niet te doen.

De reden daarvoor is dat Polman angst heeft voor de ingreep. Engelen zegt: "Estavana is als de dood voor iedereen in een witte jas. De injectiespuiten voor haar knie waren keer op keer een groot drama, dat is voor voor haar echt een martelgang. Zo kijkt ze ook naar een laserbehandeling, waardoor ze veertig procent beter zou kunnen gaan zien. Het is al een aantal keren voorgesteld, maar ze heeft het altijd afgeslagen."

Pijnstillers

Niet dat Polman nog nooit is geopereerd, maar dat waren aan andere lichaamsdelen dan ogen. Met aanhoudende pijntjes is ze ook bekend, zegt Engelen. "Voorheen ontbeet Estavana bijna dagelijks met paracetamol en ibuprofen, daarmee werd ze op de been gehouden. Later leerde ze er beter mee om te gaan. Op het veld is het bloed aan de paal. Ondanks de pijn aan haar lichaam denk ik dat zij de opofferingen die ze heeft gedaan dubbel en dwars waard vindt."

Peuteren

Hij acht het wel mogelijk dat Polman, nu haar loopbaan erop zit, het toch zal aandurfen om onder het mes te gaan. Eventuele nare gevolgen of een lange revalidatie hebben nu immers geen invloed meer op haar prestaties in de sportzaal. Maar toch: de angst is er niet minder om.

Hij verklaart: "Ze moet er niet aan denken dat iemand in haar ogen gaat peuteren, alleen al het idee maakt haar misselijk. Ik weet niet of ze het risico wel aandurft als ze straks is gestopt. Ongetwijfeld zal ze dan van tevoren wel een paar wijntjes gaan drinken."

Afscheid

Polman nam na het WK eind vorig jaar in Nederland al afscheid als international. Ze speelde vanaf haar debuut in 2010 meer dan tweehonderd interlands voor Oranje. Ze won vijf medailles met het Nederlands team op eindtoernooien, met de wereldtitel in 2019 in Japan als hoogtepunt. Polman werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.

