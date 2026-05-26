Estavana Polman is officieel handbalster af. De afgelopen twintig jaar speelde ze op hoog niveau. Dat kostte het Nederlandse sporticoon ook heel wat. "Mijn rug en knie zijn van een oude vrouw", vertelt ze openhartig.

Polman speelde afgelopen vrijdag haar laatste handbalduel ooit. Met haar club Rapid Bucuresti sloot ze haar carrière winnend af. Polmans loopbaan barstte van de hoogtepunten. Zo werd ze op clubniveau meermaals kampioen met het Deense Esbjerg, maar maakte ze vooral naam als speelster van de Nederlandse handbalvrouwen.

Polman zette het handbal in Nederland samen met haar landgenoten op de kaart door in 2019 wereldkampioen te worden. Tijdens het WK in Japan werd ze verkozen tot meest waardevolle speler. Polman moest er wel wat voor laten, want ze kampte regelmatig met pijntjes. Om dat tegen te gaan, nam ze bijna dagelijks paracetamol en ibuprofen. Dat onthulde biograaf Erben Engelen, die het book Gewoon Estavana heeft geschreven.

Geen verslaving voor Estavana Polman

"Sporten is gezond, maar topsport is eigenlijk gewoon ongezond", vertelt Polman openhartig in Eva. "Maar het is wel echt te gek, het is echt een cadeautje. Ik heb echt genoten van al die jaren, van het mogen spelen van topsport. Je ziet de hele wereld, het is altijd je grenzen verleggen – misschien wel naar het zieke toe. Net over de grens. Dat was bij mij zeker het geval. Of ik het nog een keer zou doen? Zeker. Of ik het mijn dochter zou aanraden? Absoluut niet."

"Ik zou het niet verbieden, maar daar moet ze ook haar weg in vinden. Het is niet heel gezond", is Polman van mening. "Ik heb ook voorbij zien komen dat ik verslaafd was aan de paracetamol. Jongens, dat ben ik niet", verduidelijkt ze.

Toch nam ze de pijnstillers heel bewust. "Dat is wat er gevraagd wordt. Het is ook je ego dat zegt: 'Ze kunnen niet zonder je'. Dus dan neem je maar effe het vocht uit de knie, weer een spuit erin. Om maar door te gaan. Die prijs ga ik nog wel betalen", aldus Polman, die behoorlijk versleten is na al die jaren topsport. "Mijn rug en knie zijn van een oude vrouw. Gelukkig heb ik een oude man thuis."

Geen abrupt einde

Aan Polman is sterk afgeraden dat ze meteen stopt met sporten. Ze moet nog minimaal vier keer in de week actief zijn. "Je moet iets blijven doen, want anders is het slecht voor je hart. Twintig jaar topsport, dat is natuurlijk niet niks. Daar moet je lichaam wel aan wennen."

