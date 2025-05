Bizarre comeback van 60-jarige keepster zorgt voor verbazing: 'Hoe moeten we dit noemen?'

Er zijn talloze voorbeelden van sporters die afscheid nemen en vervolgens toch terugkeren in de topsport. Arjen Robben probeerde het bijvoorbeeld nog een jaartje bij FC Groningen, skidiva Lindsay Vonn doet na jaren absentie weer aan wedstrijden mee. Maar in België was er wel een heel bijzondere terugkeer.

De naam Claudia Fohn doet bij weinig sportfans een belletje rinkelen. Ze stopte zestien jaar geleden met professioneel handbal, maar op 60-jarige leeftijd keerde ze als terug in het handbaldoel. Dat deed ze in België bij haar club Union Beynoise, waar ze noodgedwongen weer moest opdraven.

Bij de club waren namelijk veel problemen. Zo raakte de eerste keeper in maart ernstig geblesseerd en was de vervangster ziek. Daardoor zat de club met slechts een piepjonge keeper. En dus werd er op Fohn een beroep gedaan. Zij is als keeperstrainer werkzaam bij de Belgische club en twijfelde geen moment. "Ik had geen andere keuze dan onze directie te vragen om een nieuwe spelerslicentie", vertelde ze aan een Belgische radiozender.

Die kwam er met enige moeite, waardoor er plots een 60-jarige in het doel stond tijdens Union Beynoise - Uilenspiegel. En het verhaal werd uiteindelijk alleen maar mooier. Fohn keerde maar liefst 40% van alle pogingen (een zeer aardig percentage voor een keepster) en haar ploeg won met overtuigende cijfers.

Vervolgens kreeg de bijna gepensioneerde keepster natuurlijk alle lof. Maar een langdurige comeback lijkt er niet in te zitten. Tijdens de wedstrijd merkte ze dat bijvoorbeeld de spagaat er niet meer in zat. "Ik heb het naar mijn zin gehad. Ik vond het leuk om daar weer et zijn. Maar mijn lichaam kan iets intensers dan dit niet aan. Daar moet ik eerlijk over zijn."

Wat rest is een zeer bijzondere comeback op een minstens zo bijzondere leeftijd. Het Duitse BILD vat het correct samen. "Als we de comeback van een 44-jarige al een handbalsensatie vinden, hoe moeten we dit dan noemen?"