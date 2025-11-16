Tophandbalster Estavana Polman kan rekenen op complimenten na haar heldenrol tijdens het duel tussen haar club Rapid București (Roemenië) en het Duitse HSG Bensheim. De ploeg van Polman moest met ruime cijfers winnen. Dat lukte, mede dankzij Polmans grote aandeel in de zege. In beelden die zij op Instagram deelt, is te zien hoe Polman feest viert terwijl ze wordt toegejuicht door fans.

Polman speelde met haar ploeg de laatste voorronde van de European League, het tweede handbalniveau van Europa. Een belangrijk duel, want Rapid moest met zeven doelpunten verschil winnen om een vroege Europese uitschakeling te voorkomen. Dat lukte: Rapid won met 32-21. Polman was liefst negen keer trefzeker.

Negen doelpunten

'Geweldige wedstrijd', schrijft een supporter enthousiast in zijn Instagram-verhaal dat gericht is aan Polman. 'Negen doelpunten', vervolgt hij samen met twee emoji’s van biceps. Niet lang daarna deelt dezelfde fan een video waarin Polman feestend te zien is. De Nederlandse handbalster zwaait en springt terwijl het publiek de ploeg toezingt. Even later valt een teamgenoot haar juichend in de armen.

i © Instagram: @estavana & @robinvne

Gekwalificeerd

In de rust ging de ploeg van Polman al ruim aan kop met 17-11. Een week eerder ging Rapid in eigen huis onderuit met 34-28, waardoor een zege met minimaal zeven doelpunten verschil nodig was om een vroege Europese uitschakeling te voorkomen. Door de ruime overwinning heeft de ploeg zich gekwalificeerd voor de groepsfase van het toernooi. Op Instagram schrijft de ploeg over een 'dominante return' bij een foto van Polman.

WK in eigen land

Polman kan dan ook met een gerust gevoel naar Nederland, waar vanaf eind november het WK handbal wordt gedeeltelijk wordt gehouden. Op vrijdag 28 november nemen de handbalsters van TeamNL het op tegen Argentinië. Het WK begint twee dagen eerder en de finale is op zondag 14 december. Het is het laatste WK van Polman

Beluister de Sportnieuws.nl-podcast WK handbal

Sportnieuws.nl pakt samen met Tess Lieder-Wester uit richting en tijdens het mondiale eindtoernooi. Het gestopte boegbeeld gaat in gesprek met de hoofdrolspelers, zoals Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Dione Housheer. De afleveringen staan bol van herinneringen aan het gewonnen WK in 2019 en openhartige en persoonlijke verhalen. En natuurlijk wordt er volop vooruitgeblikt op het WK in eigen land.

De eerste aflevering met Abbingh is hieronder te beluisteren: