Estavana Polman kondigde eerder deze week aan dat ze na het WK in eigen land zal stoppen als international en de legendarische handbalster is duidelijk in topvorm voor dat toernooi. Polman was zaterdag de heldin bij een sensationele comeback van haar club.

Polman moest zaterdag nog één keer aan de bak bij het Roemeense Rapid Bucuresti voordat ze zich aansluit bij het Nederlands team voor het WK. Met haar club speelde ze een cruciaal duel, want Rapid nam het in de laatste voorronde van de European League, het tweede handbalniveau van Europa, op tegen het Duitse HSG Bensheim.

Polman en haar teamgenotes stonden met de rug tegen de muur na de teleurstellende 34-28 thuisnederlaag van vorige week. Er was dus een grote uitzege nodig om een vroege Europese aftocht te voorkomen.

Heldenrol Polman in comeback

De Nederlandse tophandbalster kwam met haar team in Duitsland een stuk beter voor de dag, want halverwege was de schade van het thuisduel al hersteld. Rapid leidde bij rust met 17-11 en dus zou in de tweede helft van de wedstrijd worden bepaald welke club er naar de groepsfase zou gaan.

Rapid had de wind in de zeilen en dat kwam na rust tot uiting, want ook in de tweede helft waren zij veel sterk voor de Duitse tegenstander. Polman was daarbij de grote heldin van de Roemeense ploeg, want zij scoorde uiteindelijk liefst negen keer en hielp Rapid daarmee aan een 32-21 zege. Dat was ruim voldoende om de achterstand van vorige week goed te maken.

Polman overwintert daardoor met haar ploeg in Europa, want de groepsfase begint in januari. De wedstrijd van zaterdag was de laatste van 2025 met Rapid. De clubcompetities liggen de komende tijd stil door het aankomende WK.

Afscheid op WK in eigen land

Dat belooft voor Polman hoe dan ook een bijzonder toernooi te worden, want net als captain Lois Abbingh zwaait ze na het WK af als international. Zij maakten samen veel mee bij Oranje, maar het hoogtepunt was natuurlijk de wereldtitel in 2019.

Polman en Abbingh nemen voor eigen pubiek afscheid, want Nederland speelt tijdens het WK alle wedstrijden in Rotterdam. Op vrijdag 28 november komt Oranje voor het eerst in actie in de wedstrijd tegen Argentinië. Het WK begint twee dagen eerder en de finale is op zondag 14 december.

