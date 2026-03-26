Estavana Polman heeft inmiddels een carrière waar je u tegen zegt. De ervaren handbalster maakte ongeveer alles al mee, zowel bij haar club als het Nederlandse team. Daardoor ziet Polman echter wel het grote verschil tussen de nieuwe generatie en hoe zij zelf was als jong talent. Daar maakt ze zich wel een beetje zorgen over.

Estavana Polman speelde al in drie verschillende landen, en speelde talloze interlands voor de Nederlandse ploeg. Bovendien werd ze in 2019 wereldkampioen. Ervaring genoeg dus, zou je zeggen. Daarom ziet ze het grote contrast met de nieuwe lichting talenten, waar ze nu advies aan geeft.

'Andere generatie'

"Ik weet uit eigen ervaring, met mijn dochter en de zoon van Rafael, dat kinderen van nu luier zijn dan wij op die leeftijd", begint Polman in gesprek met Fanatik. "Ze hebben een duwtje in de rug nodig om te sporten. Omdat ze veel online vermaak hebben, terwijl wij vroeger op straat speelden. Het is een andere generatie, daarom moeten ze ook begeleiding krijgen op een andere manier."

'Draait niet alleen om geld'

Wel ziet de 33-jarige handbalster een zorgwekkende ontwikkeling in het handbal. "Veel jonge handbalspelers maken de verkeerde keuzes voor hun ontwikkeling", meent Polman. "Soms is geld de doorslaggevende factor, maar het draait niet alleen om geld. Geld komt later wel. Toen ik achttien was koos ik bewust voor de tweede divisie, puur om te spelen." Vooral ook in Roemenië, het land waar ze inmiddels al jaren actief is, ziet ze problemen. "Ik begrijp dat het in Roemenië anders is dan in Nederland en dat geld belangrijker is, maar als je een betere speler wordt, kun je later altijd nog meer geld verdienen."

Ontwikkeling

Doordat veel jonge talenten al snel kiezen voor een overstap naar een topclub, waar de gouden bergen lonken, gaat dat ten koste van hun ontwikkeling. "Er is daar zo veel concurrentie. Een jaar hard trainen is prima, maar jonge spelers moeten gewoon spelen", laat de partner van Rafael van der Vaart daarover optekenen. "Je moet belangrijk binnen een team zijn. Dan pas kan je je echt goed ontwikkelen."

Polman heeft het zelf al een aantal keer mis zien gaan en waakt er voor dat het niet nog een keer gebeurd. "Soms moeten jonge spelers gewoon kiezen voor een team waar ze zich zowel als speler én persoon kunnen ontwikkelen en waar ze het verschil maken. Anders is het mentaal heel moeilijk en dan zie je veel spelers die stoppen en depressief worden. Dat is triest. Dat zou nooit mogen gebeuren", besluit de 207-voudig international van Nederland.