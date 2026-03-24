Het handbalbloed stroomt door de aderen van de familie Polman. Topspeelster Estavana komt uit voor het Roemeense Rapid Bucuresti en was jarenlang hét gezicht van de Nederlandse ploeg. Maar ook tweelingbroer Dario timmert aan de weg.

De 33-jarige was actief als handballer bij clubs als Swift Arnhem en Bevo HC, ook kwam hij elf keer uit voor de nationale ploeg. Twee jaar geleden stopte Polman als speler, nu volgt zijn eerste klus als trainer. Dat gebeurt bij Cabooter/Fortes Venlo, waar Polman na dit seizoen René Baude opvolgt. "Met Dario halen we een trainer in huis die als handballer heeft laten zien technisch en tactisch zeer sterk te zijn", aldus het bestuur van de club.

Broer Estavana Polman kiest voor 'mooie uitdaging'

De broer van handbalicoon Polman heeft zin in het nieuwe avontuur. " Ik heb voor Fortes Venlo gekozen omdat het een ambitieuze club is met veel potentie en kwaliteit in de groep. Mijn doel is om met Venlo mee te doen in de top van de eredivisie en te strijden voor een finaleplaats", sprak hij bij de bekendmaking van het nieuws.

"In de gesprekken voelde het direct goed en het hechte, sociale karakter van de club gaf mij vertrouwen. Ik ga graag mooie uitdagingen aan en dit is er absoluut één. Als je erin gelooft, kunnen er mooie dingen gebeuren. Op naar een mooi seizoen!", sloot hij af.

Trotse zus

Het nieuwsbericht werd gedeeld door Estavana Polman op haar Instagram-verhaal. "Trots", schreef ze erbij met een vuur-emoticon. In de comments onder het bericht op sociale media liet de handbalster een soort zelfde bericht achter. Ze plaatste een spierbal en de vuur-emoticon.

Polman woont samen met haar vriend en oud-topvoetballer Rafael van der Vaart en dochter Jesslynn in Roemenië, waar ze speelt bij Rapid Bucuresti. Momenteel zit ze in haar laatste contractjaar. Polman heeft nog geen duidelijkheid gegeven over haar toekomst. Wel stopte ze na het WK handbal in eigen land van vorig jaar bij de nationale ploeg.