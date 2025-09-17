Angela Malestein zit weer bij de selectie van de Nederlandse handbalsters voor de oefenwedstrijden tegen Duitsland van komende week. Met gemengde gevoelens keerde de handbalvedette (32) huiswaarts. Met haar club Ferencvárosi TC gaat het niet best, maar de knop kon wel makkelijk om.

Malestein is met haar Hongaarse topclub slecht begonnen met twee verliespartijn in de Champions League. "Er is niks aan de hand nog, maar er moeten wel wedstrijden gewonnen gaan worden. Met welk gevoel ik dan naar Nederland terugkeerde? Ik laat het gevoel van de club altijd daar. Hier kom ik weer met frisse motivatie binnen", zegt ze in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik heb Nederland zeker gemist. Samen zijn met de meiden is altijd gezellig. Het is anders dan bij de club."

'Eindelijk thuis'

De oefenduels met Nederland tegen Duitsland staan volledig in het teken van de voorbereiding op het WK handbal. Van 26 november tot en met 14 december organiseren beide landen het WK. "De druk ligt ten opzichte van het WK van 2019 (toen Nederland wereldkampioen werd, red.) sowieso hoger omdat het in eigen land is. Aan de andere kant is het ook heel mooi, eindelijk een keer thuis. We moeten met die verwachtingen dealen."

'Dan kun je er beter mee omgaan'

Malestein is een ervaren rot in het tophandbal en loopt dus ook niet weg voor vragen over mentale druk. Een onderwerp dat de laatste tijd veelbesproken is. "Wat een vraag... Ik speel in Hongarije bij een grote club, waar de druk elke week hoog is. Door bepaalde ervaring kun je er beter mee omgaan. Ik vind ook dat het er een beetje bijhoort." Over haar nabije toekomst bij bijvoorbeeld de Nederlandse handbalsters is ze nog niet zeker. "Ik kijk jaar per jaar, eerst maar eens dit WK."

Reizen en fotografie

De zomervakantie gebruikte ze om haar andere hobby's te verkennen: reizen en fotografie. Haar Instagram staat er vol mee. "Ik heb een mooie zomervakantie gehad, dan hou ik er wel van. Maar als je verder scrollt, dan zie je ook genoeg handbalfoto's hoor."