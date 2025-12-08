De Nederlandse handbalsters strijden maandagavond voor eigen publiek met regerend kampioen Frankrijk om de groepswinst op het WK handbal. Beide teams zijn al zeker van deelname aan de knock-outfase, maar het is alleen nog de vraag in welke volgorde ze gaan eindigen in de poule. Volg het duel in Rotterdam hier vanaf 20.30 uur live.

Om het duel met Frankrijk is al flink wat te doen geweest. Beide landen zijn zeker van de kwartfinales en strijden in het laatste duel om groepswinst. Normaal gesproken betekent dat een gunstigere route richting de finale, maar deze keer is dat volgens experts niet helemaal het geval. De winnaar komt in de halve finales mogelijk topfavoriet Noorwegen al tegen. De verliezer kan dat land pas in de finale treffen.

Nederland en Frankrijk ongeslagen op WK

Frankrijk en Nederland wonnen allebei al hun duels dit WK, maar Les Bleus gaan op basis van doelsaldo aan de leiding in de groep. Zij hebben dus aan een gelijkspel voldoende om de poule te winnen. Nederland zal voor eigen publiek moeten winnen om eerste te worden.

Het wordt echter een loodzware taak voor Oranje, want het is al ruim negen jaar geleden dat de handbalsters nog eens van Frankrijk wonnen. Dat gebeurde op het EK. SIndsdien wonnen de Franse vrouwen liefst zes keer van Nederland, waaronder bij de Spelen van vorig jaar en tijdens twee oefenduels in april 2025.

Frankrijk is daarbij ook nog eens de regerend wereldkampioen en de laatste jaren erg sterk gebleken op grote toernooien. Het haalde bij de vorige drie Olympische Spelen de finale en stond ook bij drie van de laatste vier WK's in de eindstrijd. Dat lukte alleen niet in 2019 toen Oranje de enige wereldtitel uit de geschiedenis pakte.

Mogelijk pikant duel voor Oranje in kwartfinales

Waar de verliezer dus een makkelijkere route zou hebben richting de finale, lijkt het voor de kwartfinales wel een voordeel om eerste in de poule te worden. De winnaar speelt namelijk bij de laatste acht tegen Hongarije, terwijl de verliezer het tegen Denemarken opneemt.

Dat laatste land is een gevreesde tegenstander voor Oranje, want de Deense vrouwen gooiden Nederland vorig jaar bij de Spelen uit het toernooi. Dat is overigens niet de enige reden waarom een duel met Denemarken pikant zou zijn. Zij worden namelijk getraind door een voormalig coach van Oranje.

