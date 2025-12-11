De halve finalisten van het WK handbal zijn bekend. Nederland strijdt vrijdag tegen Noorwegen om een plek in de finale en de andere halve eindstrijd gaat tussen Duitsland en Frankrijk. De Fransen verloren in de groepsfase van Nederland en uitgerekend vanuit Noorwegen, de tegenstander van Oranje, klinken er nu verdachtmakende geluiden over dat duel.

Nederland maakte indruk door Frankrijk in de groepsfase te kloppen (26-23) in een sfeervol Ahoy. Daardoor plaatste Oranje zich als groepshoofd voor de knock-outfase. In de kwartfinale werd Hongarije verslagen, maar nu treft het met Noorwegen misschien wel het sterkste handballand ter wereld. Frankrijk, dat verloor, kan Noorwegen pas in de finale of troostfinale tegenkomen.

Verloor Frankrijk met opzet van Nederland?

In Noorwegen weten sommigen het zeker: Frankrijk verloor bewust van Nederland om zo de Noren tot aan de finale te ontlopen. "Om het maar even bot te zeggen: het is al eerder voorgekomen dat teams expres verloren om een zo gusntig mogelijke uitgangspositie te krijgen", stelde handbalcoach Kenneth Gabrielsen voor de Noorse televisie. Ook het Noorse Dagbladet betwijfelt of Frankrijk er echt alles aan deed om niet te verliezen van Nederland.

"Bondscoach Sébastian Gardillou liet een aantal belangrijke spelers grotendeels ongemoeid in de wedstrijd die verloren werd", weet het medium nog. Daar sluit Gunnar Pettersen, een bekende naam in het Noorse handbal, zich bij aan. "Ze gebruikten steeds de op één na of op twee na beste spelers."

Handballers zwijgen

De Noorse ploeg werd door Dagbladet ook bevraagd naar de theorie, maar wilde daar niet al te veel over kwijt. Speelster Nora Mork reageerde diplomatiek. "Ik heb er niet te veel over nagedacht. Er is altijd minder druk als je een wedstrijd niet per se hoeft te winnen." En bondscoach Ole Gustav Gjekstad? "Ik heb geen enkele reden om daar iets over te zeggen."

Of het waar is of niet, Frankrijk moet eerst maar eens de finale zien te bereiken. Vrijdag speelt het de halve finale tegen Duitsland. De andere halve finale gaat dus tussen Nederland en Noorwegen. Op zondag vindt de troostfinale én de 'grote' finale plaats.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Sportnieuws.nl WK handbal

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.