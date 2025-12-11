De Nederlandse vrouwen wacht vrijdag een loodzware halve finale op het WK handbal in Rotterdam. Oranje moet het dan opnemen tegen Noorwegen dat in supervorm verkeert dit toernooi. Toch kunnen ze mogelijk profiteren van wat onrust bij de topfavoriet.

Noorwegen wordt al heel erg lang gezien als één van de beste handballanden ter wereld en dat is bij de vrouwen al helemaal het geval. Niet gek gezien de prijzenkast, want het land won al tien EK's, vier WK's en drie keer goud op de Olympische Spelen. Op het vorige WK werden de Noorse vrouwen onttroond door Frankrijk en het is wel duidelijk dat ze alles op alles zetten om dit titel te heroveren.

Ze walsen voorlopig over alle tegenstanders heen en wonnen net als Oranje al hun zeven duels op dit WK. Dat deed de regerend olympisch kampioen elke keer met een enorm verschil, waarbij de zeges op Kazachstan (41-16) en Tsjechië (37-14) de kroon spanden.

Irritatie bij Noorwegen

Toch is er een beetje onrust ontstaan na de kwartfinale tegen Montenegro. Noorwegen won die wedstrijd met 32-23. Dat lijkt op papier een mooie overwinning, maar de lat ligt bij de Noorse vrouwen heel hoog. De kleinste zege van het hele toernooi leidde tot irritatie bij bondscoach Ole Gustav Gjekstad.

Gjekstad zag namelijk dat zijn team in de eerste helft erg sterk speelde en bij rust leidden de Noorse vrouwen dan ook met negen doelpunten verschil. Na rust werd het spel van Noorwegen minder en scoorde Montenegro zelfs net zoveel goals. Het Noorse medium Dagbladet viel vervolgens op dat de bondscoach wel erg geïrriteerd was tijdens een time-out in de tweede helft.

'Ik moet even kalmeren'

"Ik moet me niet te veel ergeren", reageerde Gjekstad toen hem dat voor de voeten werd geworpen. "We spelen ontzettend traag handbal, deels omdat ik zeg dat we het tempo wat kunnen verlagen. We hoeven niet veel aanvallen te hebben, dat is hun kans om de achterstand in te halen."

De bondscoach reageerde bevestigend op de vraag of hij onnodig boos was geworden op zijn speelsters: "Ja, misschien wel. Ik moet even kalmeren."

Speelster Maren Aardahl leek overigens niet echt wakker te liggen van de kritiek van de coach: "Ik denk dat het zijn taak is om bij te schaven wanneer het nodig is. We maakten te veel technische fouten en gooiden de bal volkomen onnodig weg. Dan vind ik het terecht om een ​​time-out te nemen. Dat is niet het niveau waarop we moeten spelen."

Angstgegner voor Oranje

Nederland en Noorwegen treffen elkaar vrijdag om 20.45 uur in de halve finale van het WK in Rotterdam. De Noorse vrouwen waren jarenlang de angstgegner van Oranje, want tussen 2015 en 2018 wonnen ze zelfs op vijf eindtoernooien op rij van Nederland. Daar zaten met de WK-finale, EK-finale en strijd om het brons op de Spelen flink wat cruciale duels bij.

Met de steun van het publiek moet Nederland echter voor een sensatie gaan zorgen. Oranje weet in ieder geval hoe het is om te stunten, want in de groepsronde werd regerend kampioen Frankrijk al in een kolkend Ahoy verslagen.

