Keepster Yara ten Holte was maandag dé grote uitblinker bij Nederland tijdens de geweldige zege tegen Frankrijk op het WK handbal. Ze hielp met een aantal fabelachtige reddingen Oranje en werd dan ook terecht uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. Ten Holte genoot enorm van het gevecht tegen de titelhouder.

"Het is fantastisch", vertelt Ten Holte tegen Sportnieuws.nl. De keepster stal voor een uitzinnig publiek de show: "Ze scanderen je naam en dan krijg je kippenvel, het is één woord: genieten. We weten dat dé wedstrijd (kwartfinale tegen Hongarije, red.) er nu aan komt, daar moet het gaan gebeuren. Daar hebben we ze nodig en hopen we dat ze achter ons blijven staan."

Oranje versloeg de regerend wereldkampioen, maar Ten Holte besefte zich erg goed dat ze daar naast de groepswinst maar weinig aan hebben. "Dat is fantastisch, maar je staat nog steeds met lege handen. Het is een beetje dubbel: je wint van de wereldkampioen, maar je hebt niks."

"Dit geeft wel veel zelfvertrouwen en dat nemen we mee naar de volgende wedstrijd. Als je de wereldkampioen verslaat dan doet het veel. Frankrijk is een fantastische ploeg en zit altijd bij de topploegen. Dat het eruit komt en je ze in een volle arena verslaat, is fantastisch."

Keepster van het toernooi?

Zelf speelde Ten Holte een heldenrol door de ene na de andere bal uit het doel te ranselen. "Het is heerlijk om zoveel reddingen te maken, maar dat heb ik ook grotendeels te danken aan mijn dekking die zo hard aan het vechten was. Dan kun je extra ballen pakken."

Ten Holte heeft zich met haar optreden tegen Frankrijk ook ongetwijfeld kandidaat gesteld om uitgeroepen te worden tot keepster van het toernooi, maar zelf is daar nog niet mee bezig. "Het zou heel mooi zijn, maar ik wil een medaille en of ik dan beste of slechtste keepster van het toernooi ben, maakt me niet uit."

'Hoe ver wil je kijken?'

Vooraf waren er verhalen dat Nederland beter kon verliezen doordat de nummer twee in de groep een gunstigere route naar de finale zou krijgen. Daar was ten Holte echter niet mee bezig. "We kijken wedstrijd na wedstrijd. Je ontloopt nu Denemarken en hebt Hongarije, dan kom je daarna Noorwegen tegen. Maar hoe ver wil je kijken? Je moet alsnog de kwartfinale winnen of dat nu Denemarken of Hongarije is."

Kwartfinale tegen Hongarije

Toch vindt de keepster het ook wel fijn dat Oranje nu de Deense vrouwen ontloopt. "Omdat je de laatste kwartfinales van Denemarken hebt verloren (op EK en Olympische Spelen vorig jaar, red.) dus het is fijn dat je ze ontloopt. Ik ben benieuwd waar Hongarije staat en hoe wij ertegen gaan spelen."

Nederland neemt het woensdag om 18.00 uur op tegen Hongarije in de kwartfinale. Ook die wedstrijd is weer in Rotterdam. Dat geldt ook voor de halve finale en finale als Oranje die weet te halen.

Sportnieuws.nl WK handbal

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.