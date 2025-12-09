De Nederlandse handbalsters weten helemaal zeker dat ze van goede huizen zullen moeten komen om de finale te halen op het WK in eigen land. Oranje speelt woensdag in de kwartfinale tegen Hongarije, maar als het die wedstrijd wint, wacht in de halve finale de grote angstgegner Noorwegen.

Noorwegen is dit toernooi in supervorm, want het won alle zes de duels voor de knock-outfase met minimaal twaalf goals verschil. Tegen Kazachstan (41-16) en Tsjechië (37-14) maakten ze het helemaal bont. Ze waren tegen Montenegro in de kwartfinales dan ook de grote favoriet en die status maakten ze meer dan waar.

De Noorse vrouwen namen vanaf het begin het heft in handen en stonden al snel met 4-0 voor. Die voorsprong werd geleidelijk uitgebreid en bij rust leidde Noorwegen met 19-11. De wedstrijd was daarmee gespeeld en hoewel Montenegro zich nog kranig verweerde, kwam de zege voor Noorwegen nooit meer in gevaar: 32-23.

Dat betekent dat Nederland bij winst op Hongarije het vrijdag in de halve finales op moet nemen tegen Noorwegen. Voor dat scenario werd voorafgaand aan de wedstrijd van Oranje tegen Frankrijk al gewaarschuwd. Beide landen streden maandag tegen elkaar om de groepswinst. De winnaar van dat duel zou echter aan de kant van het schema van Noorwegen komen en dus waren er kenners die opperden dat het misschien wel beter was om van Frankrijk te verliezen.

Ontmoeting met angstgegner dreigt

Oranje deed dat echter niet, want in een kolkend Ahoy versloeg het de Fransen. Daardoor zal het echter wel langs Noorwegen moeten om de finale te halen in Rotterdam. De Noorse vrouwen waren daarnaast ook nog eens jarenlang de grote angstgegner van Oranje. Dat was helemaal het geval van 2015 tot en met 2018. Toen verloren de handbalsters op liefst vijf grote toernooien op rij van Noorwegen.

Voordat het tot een ontmoeting met Noorwegen komt, moet Nederland woensdag eerst nog wel zien te winnen van Hongarije in de kwartfinale van het WK. Dan heeft de ploeg van bondscoach Henrik Signell de kans om voor het eerst sinds het gewonnen wereldkampioenschap van 2019 weer eens de halve finales van een groot toernooi te halen. Het verloor sindsdien maar liefst zes keer achter elkaar een kwartfinale op een eindtoernooi.

Sportnieuws.nl WK handbal

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.