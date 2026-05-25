Estavana Polman speelde afgelopen weekend de laatste wedstrijd in haar handbalcarrière. Dat zorgde voor prachtige complimenten aan haar adres, ook van haar oude club DFS Arnhem, voorheen AAC 1899.

Polman liet in april al weten dat ze na het seizoen een punt zou zetten achter haar handbalcarrière. Die dag was vrijdagavond aangebroken. Met Rapid Bucuresti speelde Polman tegen Baia Mare de laatste wedstrijd van haar loopbaan. Ze won wel met 32-30, waardoor ze haar carrière in stijl afsluit. "Het was een turbulente carrière, met ups en downs, maar het was mooi", gaf Polman in april al aan toen ze het einde van haar loopbaan aankondigde.

Tijdens en na de wedstrijd kwamen de fans van Bucuresti met nog een prachtig eerbetoon aan Polman. Het raakte de geliefde van oud-voetballer Rafael van der Vaart zichtbaar. Na de wedstrijd daalde het besef langzaam in dat haar carrière er nu echt op zit. Wat Polman nu gaat doen in haar leven, weet ze nog niet. Wel gaat ze het nieuwe huis dat ze met Van der Vaart heeft gekocht inrichten en is ze bezig met een boek over haar leven.

Waar het allemaal begon voor Polman

Via Instagram stroomden er ook reacties binnen voor Polman. Zo ook vanuit DFS Arnhem. De handbalvereniging waar het allemaal begon voor het handbalicoon. Toen Polman er speelde heette de club nog AAC 1899. "Trots op onze Arnhemse", laat DFS weten bij foto's van de jeugdige Polman. "Afgelopen vrijdag heeft Estavana haar allerlaatste wedstrijd gespeeld als professioneel handbalster. Onze voorganger AAC 1899 was een van haar eerste clubs, waar ze op jonge leeftijd al haar wereldklasse liet zien."

Ook richt de club zich nog met een mooie boodschap en een belofte tot Polman. "Een carrière waar je U tegen zegt, wat deze vrouw de afgelopen jaren allemaal bereikt heeft! Estavana, geniet van alles wat er op je pad komt. Mocht het toch weer gaan kriebelen, weet dat je bij ons altijd welkom bent. We reserveren sowieso een plekje voor je op de tribune", laat de club vol trots weten.

