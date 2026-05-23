Estavana Polman zette vrijdagavond een punt aan een zeer indrukwekkende carrière. De voormalig tophandbalster kwam voor het laatste in actie namens haar Roemeense club Rapid Bucuresti. De fans van die club waren de jarenlange inzet van de Nederlandse zeker niet vergeten. Zij gaven het handbalicoon een prachtig eerbetoon als afscheid.

Voor Estavana Polman zit haar lange loopbaan als professioneel handbalster er definitief op. Haar laatste wedstrijd eindigde ze met een toepasselijke zege. Met haar club Rapid won ze met 32-30. Vervolgens was het tijd voor een groot feest met vrienden en familie. Maar ook de trouwe aanhang van de Roemeense club is haar bijdrage in de afgelopen jaren zeker niet vergeten.

Eerbetoon

De hele wedstrijd stond op vrijdag in het teken van handbalicoon Polman. Deels omdat de wedstrijd nergens meer om draaide, en verder ook gewoon om haar eens goed in het zonnetje te zetten. De 33-jarige handbalster speelde al sinds 2022 in Roemenië en was jarenlang het boegbeeld van de club. Voor de wedstrijd werd ze al geëerd met een ingelijst shirt en een bos bloemen, die ze ontving uit handen van dochter Jesslyn. Ook tijdens de wedstrijd kwam het publiek met een mooi eerbetoon.

Op beelden die Rapid online heeft gezet, valt te zien dat de fans vrij veel moeite hadden gestoken in hun dankwoord aan Polman. Op een levensgroot spandoek, dat van de linkerkant van de tribune helemaal tot aan de andere kant rijkte, stond in koeienletters 'Estavana, bedankt'. Het leek er bovendien op dat ook haar naam meermaals werd gescandeerd in Boekarest. Het deed haar ogenschijnlijk veel, want na afloop kon ze het amper drooghouden.

'Eén van de grootste speelsters'

Bovendien roemen de fans Polman vooral voor het feit dat ze als bekende handbalster, ze werd in 2019 nog met Nederland wereldkampioen, ervoor koos om juist daar haar carrière af te sluiten. "Eén van de grootste en meest waardevolle speelsters ter wereld koos ervoor om haar verhaal bij Rapid te beëindigen, en liet emotie, respect en herinneringen achter die voor altijd in de harten van de fans zullen blijven", schreef een van de supporters.

Na afloop was het - uiteraard - tijd voor een groot feest. Dat deed Polman met familie en vrienden, waarbij ze vooral met tweelingbroer Dario de show stal. Binnenkort trekt ze de deuren in Roemenië achter zich dicht. Dan verhuist Polman, samen met partner Rafael van der Vaart en Jesslynn, weer terug naar Nederland. Ook Van der Vaart was aanwezig bij het afscheidsduel, net als zoon Damían.

