De paniek is groot in Zweden na de vroege uitschakeling op het WK handbal. De Zweedse vrouwen stelden teleur door al in de hoofdfase mede-organiserend land Duitsland te moeten verlaten. Zelfs de wedstrijd tegen Angola, die nergens meer om ging, werd pijnlijk verloren. De kritieken zijn niet mals.

Zweden was één duel voordat de knock-outfase begint op het WK handbal al zeker van uitschakeling. Dat er ook nog werd verloren van Angola (26-24), is de zure kers op de bedorven taart dit WK. Aftonbladet noemt het een spectaculair fiasco en haalt allerlei experts en analisten aan die het mislukte WK van pijnlijke duiding voorzien. "Ik kan de woorden niet vinden", zei routinier Jamina Roberts na afloop van de nederlaag.

'Een van de slechtste wedstrijden in jaren'

Die woorden hadden de diverse grote namen uit het Zweedse handbal wel. "Het is deprimerend slecht", zei Martin Frändesjö op Viaplay, dat in Scandinavië heel groot is. "Dit is een van de slechtste wedstrijden die ik Zweden in jaren heb zien spelen. En dat tegen een Angola waarvan we voor dit toernooi niet eens verwachtten dat die in de buurt van Zweden zou komen."

'Er gaat veel mis'

Volgens co-analist Bella Gulldén moet de hele Zweedse ploeg van alle kanten en hoeken in de spiegel kijken. "Dit is niet goed voor het Zweedse handbal", concludeert ze nadat het land als vierde eindigde in een poule van zes. Collega Tomas Axner plaatst het nog enigszins in perspectief: "Een WK is natuurlijk zwaar. Al met al een zwaar toernooi, deze uitslag bevestigt dat we in dit toernooi niet hebben gepresteerd. We verspillen te veel kansen en raken er gestrest van. Er gaat veel mis."

WK handbal

Zweden overleefde de voorronde nog door als tweede te eindigen in een poule achter Brazilië. Vervolgens werd er in de hoofdronde verloren van Noorwegen en dus Angola. Tussendoor werd er wel nipt gewonnen van Zuid-Korea. Noorwegen en Brazilië plaatsten zich wel voor de kwartfinales. Nederland is ook zeker van de knock-outfase, al bepaalt de wedstrijd tegen Frankrijk nog in welke kant van het schema het belandt.