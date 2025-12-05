Voor Zweden stapelen de zorgen zich op tijdens het WK-handbal. Alsof de forse nederlaag tegen Noorwegen nog niet genoeg was, kreeg de ploeg in Dortmund opnieuw een tegenvaller te verwerken. Rechtsbuiten Nina Koppang werd tijdens de wedstrijd plots ziek en moest halverwege zelfs het stadion verlaten. Binnen de selectie sloeg direct de schrik toe.

Koppang voelde zich in de tweede helft zo slecht dat ze meteen moest worden teruggebracht naar het teamhotel, zo meldt het Zweedse Sportbladet. Daar wordt ze voorlopig afgezonderd om verdere besmettingen binnen de ploeg te voorkomen. Het hotel ligt gelukkig vlak naast de arena, waardoor de speelster snel kon worden opgevangen.

Ziekenboeg groeit

Ondanks het wegvallen van Koppang kiest de staf ervoor geen extra speelster over te laten komen. De verwachting is dat ze zondag weer inzetbaar kan zijn als Zweden aan de groepsfase begint tegen Angola. Mocht dat niet lukken, dan moet de ploeg het tijdelijk doen met één speelster minder.

Het incident komt op een moment dat Zweden al kampt met meerdere problemen. Eerder miste Elin Hansson door een maagvirus de wedstrijd tegen Noorwegen, terwijl Anna Lagerquist het toernooi moest verlaten met een voetblessure. Hansson is inmiddels hersteld en sluit weer aan bij de ploeg, invalster Linn Hansson vertrekt daarom weer uit het WK-kamp.

Kwartfinales plots ver weg voor Zweden

Sportief gezien dreigt het toernooi ineens een stuk korter te worden dan gehoopt. Door de ruime nederlaag tegen Noorwegen is de kans aanwezig dat Zweden voor het eerst sinds 2015 de kwartfinales mist. Toch is het scenario nog niet volledig uitzichtloos: een overwinning van Angola op Brazilië kan de ploeg een reddingslijn bieden.

Oranje blijft imponeren op WK

Terwijl Zweden worstelt, draait Oranje juist uitstekend op het WK. De Nederlandse ploeg opende de hoofdfase met een overtuigende 39-21 zege op Tunesië, waarbij vooral de sfeer in een uitverkocht Ahoy imponerend was. Dankzij een flitsende eerste helft liep Nederland razendsnel weg en kwam de overwinning geen moment meer in gevaar, precies in lijn met de drie ruime zeges die Oranje eerder in de groepsfase al boekte.

Met die winst staat Oranje op acht punten en ligt een plek in de kwartfinales volledig binnen handbereik. De ploeg van Henrik Signell gebruikt de monsterscore als ideale opstap richting de komende duels met Polen en topfavoriet Frankrijk, waar opnieuw een Oranje-feest in Ahoy wordt verwacht.

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de huidige topkeepsters Yara ten Holte en Rinka Duijndam.