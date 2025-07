Tophandbalster Angela Malestein behoort al jarenlang tot de Europese top. De 32-jarige international speelt al jaren bij het Hongaarse Ferencvárosi TC in Boedapest, waar ze dolgelukkig is. "Op het terras aan de Donau in de zon, een prima plekje", zegt ze in gesprek met Sportnieuws.nl.

Malestein is even terug in Nederland. Omdat het een olympisch seizoen was, kreeg ze langer vakantie. "Daar geniet ik wel van", vertelt de rechterhoekspeelster, die op vakantie is geweest in Colombia en Griekenland. "Colombia stond al heel lang op mijn lijstje, we zijn daar ook het hele land doorgereisd. Echt super ervaring. Een vakantie om nooit meer te vergeten."

Reizen als hobby

Wie op de Instagram-pagina van Malestein kijkt, ziet naast handbalfoto's ook veel prachtplaatjes van mooie reizen die ze heeft gemaakt. "Ik vind reizen super leuk. Met handballen reizen we natuurlijk al heel veel, dus ik ben er best handig in geworden", zegt ze zelfverzekerd.

Malestein blijkt niet alleen talent voor handballen te hebben, ook voor fotografie. "Ik maak graag foto’s", erkent de international van Oranje. "Niet van mezelf. Maar als je dan zulke mooie reizen maakt, vind ik het leuk om foto’s te maken. En er mooie fotoboeken van te maken."

De 32-jarige handbalster neemt het ervan zodra ze een vrij weekend of vakantie heeft. "Ik denk dat er zo veel moois op de wereld te zien. Dan heb ik zoiets van: ik wil daar naartoe, ik wil dat gezien hebben, ik wil die cultuur leren kennen. Daar heb ik dan zo’n drang in", verzekert Malestein.

Boedapest haar thuis

Ondanks al het reizen zit ze ook op haar plek in Boedapest, waar ze speelt. Haar hotspot daar: "Op het terras aan de Donau, lekker na de training in het zonnetje. Prima plekje." Malestein geniet ervan dat er in de Hongaarse hoofdstad van alles te beleven is. "Als topsporter ben je veel aan het reizen, je traint veel. Als je dan even de vrije tijd hebt, dan kan je de stad in en heb je een beetje het gevoel dat je een normaal leven hebt. Gewoon wandelen door de stad vind ik ook heerlijk."

Toch mist ze wel wat in haar geliefde stad. "De vrienden, familie. Dat het meeste. Ik heb twee kleine nichtjes, we bellen ook iedere dag. Dat mis ik wel echt het meest. Als het kan in de schoolvakanties dan komen ze op bezoek", vertelt Malestein, die denkt dat het goed toeven is voor haar familie. "Ik hoor niemand klagen over de stad Boedapest."

Vriendinnen met Polman

Een paar duizenden kilometers zuidelijker, in Boekarest, woont een andere tophandbalster: Estavana Polman. "Zij is gewoon echt een vriendin. Wij doen ook leuke dingen samen, als het kan", zegt Malestein. "Zij heeft natuurlijk ook een gezin en haar handballeven. Of zij komt naar Boedapest, of ik kom naar Roemenië toe (zoals met de feestdagen, red.)."

"We kennen elkaar van Jong Oranje, sinds we veertien à vijftien zijn. Sinds die dag zijn we eigenlijk al maatjes", herinnert Malestein zich. De twee zijn ook kamergenootjes bij Oranje.

Nog niet met handbalpensioen

De inmiddels 32-jarige Malestein heeft er al heel wat jaartjes in de Europese top opzitten. Toch denkt ze nog niet aan een afscheid. "Die vraag krijg ik vaak. Zo lang ik het nog leuk vind, zo lang ik het nog kan, waarom niet. Ben niet van plan om tot aan mijn 40e door te gaan, maar nog wel een paar jaartjes."