Tophandbalster Estavana Polman kondigde onlangs haar afscheid van de sport én de publicatie van een eigen boek aan. Nu is er weer een speciaal moment aangebroken voor de 33-jarige. De eerste exemplaren van haar boek worden namelijk al verkocht.

Polman deelt via Instagram dat de pre-order van Gewoon Estavana is begonnen. "En dan is het ineens echt zo ver…", schrijft ze over het speciale moment. Fans van de voormalig Oranje-handbalsters kunnen het boek alvast bestellen. Op 21 juli zal het overal in de winkel liggen.

Ze krijgt meteen veel positieve reacties op het nieuws, waaronder van paralympisch kampioene Lara Baars. "Hoe vet is dit", reageert de kogelstootster.

Handbalpensioen

Polman nam na het WK handbal in Rotterdam al afscheid van het Nederlandse team. Eerder deze maand kondigde ze haar pensioen aan als topsporter. Ze stopt na dit seizoen ook bij haar club Rapid Bucuresti.

Ze zal dan ook weer met haar gezin terugverhuizen naar Nederland, naar het Gelderse Huijssen. Momenteel woont ze met haar vriend Rafael van der Vaart en hun dochter Jesslynn in Roemenië. De oud-topvoetballer heeft ook nog een zoon uit een eerdere relatie met Sylvie Meis. Damián woont in Nederland en speelt bij Jong Ajax.

De 19-jarige Damián is momenteel wel in Boekarest om zijn bonusmoeder aan te moedigen bij richting het einde van haar handbalcarrière. De eerstkomende wedstrijd van Rapid Bucuresti is op 2 mei tegen de huidige nummer drie Brasov. Rapid staat op dit moment achtste van de twaalf in de Roemeense handbalcompetitie, maar bang voor degradatie hoeft de club niet meer te zijn. De onderste twee degraderen en het gat met de nummer elf is al dertien punten met nog drie duels te gaan.