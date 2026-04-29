Presentatrice Sylvie Meis (48) en oud-topvoetballer Rafael van der Vaart (43) waren van 2005 tot 2013 getrouwd. In die periode zat Van der Vaart in de bloei van zijn carrière, maar maakte Meis een moeilijke periode door. Ze kon daarin niet altijd rekenen op haar man. Maar het model neemt hem niets kwalijk.

Meis kreeg in 2009 slecht nieuws. Van der Vaart was op dat moment op trainingskamp met Real Madrid. Ze kreeg de diagnose borstkanker en moest beginnen met chemotherapie. Een heftige periode brak aan, die ook impact had op hun huwelijk.

Dat vertelt Meis in de podcast May Way van het Duitse Bild. "Ik was 31 en Rafael was 26 jaar oud. Om dan ineens een zieke vrouw te hebben... Zijn leven was compleet anders natuurlijk. Hij had veel druk van zijn werk en speelde bij Real Madrid en het Nederlands elftal."

'Ik heb mijn offers gebracht'

"Hij was heel liefdevol", vertelt ze. Ze neemt het hem niet kwalijk dat zijn voetalcarrière soms voorrang kreeg op hun privéleven. "Nooit. Hij moest spelen, hij moest op trainingskamp. Dat is het leven met een professionele sporter. Voetbal stond altijd op nummer één. Ik heb mijn offers gebracht, maar ik zou het zo weer doen. Ik heb er geen spijt van."

Scheiding

Het koppel ging in 2013 uit elkaar. Ze hebben samen een zoon Damián, die in de voetsporen van zijn vader is getreden als voetballer bij Jong Ajax. Dankzij hem vond Meis de kracht om te herstellen van de ziekte. "Ik zag zijn gezicht elke ochtend en kon niet meer motivatie wensen." Haar kijk op het leven veranderde. "Ik werd onafhankelijker, ambitieuzer en gedisciplineerder."

Na de scheiding veranderde ook haar naam. "Iedereen kende me als Sylvie van der Vaart." Toch besloot ze de naam van haar ex-man op te geven. Ze wilde niet mensen zouden zeggen dat ze alleen maar beroemd is vanwege de naam van de ex-voetballer. "Ik ben heel trots op die beslissing."

Ware liefde

Over haar huidige relatiestatus is Meis ook duidelijk. "Ik ben heel erg vrijgezel op dit moment", zegt ze. "Maar ik heb nog steeds vertrouwen in ware liefde."