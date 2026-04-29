Estavana Polman gaat aan het eind van dit seizoen met pensioen, maar in haar laatste duels krijgt ze nog een keer goed gezelschap. De familie Van der Vaart komt nog een laatste keer bij haar kijken in Roemenië.

Polman maakte in april bekend dat ze aan het eind van dit seizoen stopt als handbalster. Na een rijke carrière bij Oranje en grote clubs geeft het Nederlandse handbalicoon er de brui aan en gaat ze voor andere avonturen in het leven. Zo gaat ze een boek schrijven en is haar eerste echte nieuwe project het inrichten van het nieuwe huis dat ze samen met haar geliefde Rafael van der Vaart heeft gekocht.

Alvorens Polman echter met pensioen mag, wachten er nog drie wedstrijden met haar club Rapid Bucuresti. De ploeg staat op dit moment achtste van de twaalf in de Roemeense handbalcompetitie, maar bang voor degradatie hoeft de club niet meer te zijn. De onderste twee degraderen en het gat met de nummer elf is al dertien punten met nog drie duels te gaan.

Tripje naar Roemenië

De eerstkomende wedstrijd van Rapid Bucuresti is op 2 mei tegen de huidige nummer drie Brasov. Daarvoor heeft Polman de meest ideale support. Op Instagram deelt Damian van der Vaart, de zoon van Rafael met zijn ex Sylvie Meis, dat hij in Roemenië zit samen met zijn vader Rafael en zijn stiefzusje Jesslyn. Laatstgenoemde is de achtjarige dochter van Polman. Zij komen nog een keer kijken bij een wedstrijd van Polman.

Voor de jongste Van der Vaart is een tripje naar Boekarest mogelijk, omdat het voetbalseizoen er voor hem al opzit. Tijdens de tweede seizoenshelft was Damian onderdeel van de selectie van Jong Ajax. Met die ploeg eindigde Van der Vaart als laatste in de Keuken Kampioen Divisie. Geen groot probleem, want de beloftenteams kunnen niet degraderen uit de KKD. Voor Van der Vaart zit het seizoen er in ieder geval op en dus is hij samen met vader en stiefzus naar Boekarest afgereisd om daar Polman nog één keer in actie te kunnen zien.