Tophandbalster Estavana Polman is op vakantie met haar gezin en daar geniet ze met volle teugen van. Samen met haar vriend Rafael van der Vaart, zijn zoon Damian en Estavana's dochter Jesslynn deelt de Nederlandse liefdevolle beelden.

Polman deelt op haar eigen Instagram beelden van haar vakantie op het Spaanse eiland Mallorca. Samen met haar dochtertje Jesslynn zit ze op een schommel en kijken ze samen naar een prachtige zonsondergang. Polman lijkt op vakantie met de familie Van der Vaart, want ook de Rafael zijn broer Fernando en zijn vrouw Mandy delen beelden van hetzelfde hotel en dezelfde zonsondergang op hun Instagram.

Eerder kwamen er ook al beelden naar buiten van Polman die een potje twotouch speelde met Rafael en Damian van der Vaart. Op het strand was te zien dat het drietal de bal lang in de lucht hield en ook Polman kon daar zeer aardig in mee. Naast een sterke handbalster is, kan ze dus ook een aardig potje voetballen.

Eerdere vakantie

Voor Damian is er na zijn seizoen in de jeugd van Ajax een periode van meerdere vakanties aangebroken. Eerder ging hij al naar Ibiza samen met zijn moeder Sylvie Meijs en niet veel later vloog hij dus ook over naar Mallorca om van de vakantie met zijn vader te genieten.

Rafael van der Vaart

De vader van Damian heeft ook een drukke periode achter de rug, waardoor de vakantie geen overbodige luxe zal zijn. Zo was hij bij veel voetbalwedstrijden te zien als analist bij Ziggo Sport en de NOS. Ook is hij in de padelsport erg actief. Mede daarom was hij te gast in de eerste aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat.

Daar sprak hij ook over zijn zoon. Hij ziet een groot verschil bij het Ajax van nu invergelijking met zijn tijd. "Mijn zoon speelt nu natuurlijk in de jeugd van Ajax. Ik heb een paar wedstrijden van hem gezien. Ik zeg: mogen jullie wel lachen. Mag je lachen?", aldus oud-international Van der Vaart.