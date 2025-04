Tophandbalster Tess Wester hakt emotionele knoop door na 'heel veel impact op persoonlijke leven'

Tess Lieder-Wester heeft haar pensioen als handbalster aangekondigd. Wester vindt dat haar gezinsleven niet meer te combineren is met een carrière als topsporter en ze wil haar hoofd meer rust geven na een turbulente carrière.

Lieder-Wester maakt op 31-jarige leeftijd de beslissing om officieel te stoppen. De keepster die wereldkampioen werd met het Nederlandse team wil meer tijd vrijmaken voor haar gezin. "Ik heb dit seizoen twee keer hard een bal tegen mijn hoofd gehad. Twee keer acht of tien weken eruit, vier weken plat in bed, met de lampen uit. Dan besef je ineens: handbal heeft ook impact op mijn privé-leven en mijn gezondheid. Had ik nog nooit gehad. Als topsporter ben je egoïstisch. Maar ik heb nu gewoon een dochter en een gezin."

De keepster Lieder-Wester was jarenlang actief voor het Nederlandse team. In totaal speelde ze 152 interlands voor Oranje. In 2016 liep ze nipt een olympische medaille mis met het Nederlandse team, maar in 2019 werd ze wel wereldkampioene met Oranje. In 2024 besloot ze al om te stoppen bij het Nederlands elftal. Deze beslissing viel Wester misschien nog wel zwaarder dan het definitieve stoppen van nu. "Omdat ik zo veel passie en liefde voor Oranje voel." Nadat Wester stopte bij Oranje was ze tijdens de Olympische Spelen van 2024 samen met Irene Schouten actief als reporter voor RTL.

Tophandbalster Tess Lieder-Wester laat weer van zich horen na heftige hoofdblessure: 'Ups en downs' Voor Tess Lieder-Wester zijn het pittige weken geweest, maar de Nederlandse tophandbalster lijkt het ergste wel achter de rug te hebben na een heftige hoofdblessure. Op haar sociale media laat ze na weken weer iets van zich horen.

Bewijsdrang

Nu ze definitief heeft bekend gemaakt te stoppen, kijkt Lieder-Wester al kort terug op haar carrière. Een loopbaan waarin perfectionisme haar soms persoonlijk nekte. "Ik ben heel lang heel hard voor mezelf geweest. Het was nooit goed genoeg. Als we verloren, ging ik voor de groep staan om mijn excuses aan te bieden omdat ik voelde dat het mijn schuld was. Heel erg dat verantwoordelijkheidsgevoel. Ik zat mezelf dan zo in de weg. Dat was echt niet leuk meer. Het was niet altijd makkelijk om mij te zijn."

'Thuis huilde ik tranen met tuiten'

Wester had in haar jeugd nogal veel moeite dat ze op doel moest en niet het veld in mocht met handballen. "Ik deed dat zo vaak dat ze zeiden: ga jij maar op doel, dan is het ook nog leuk voor de andere meiden. Thuis op de bank huilde ik tranen met tuiten, ik wilde niet keepen, ik wilde handballen. Maar ik ben het gaan doen en mocht al na een paar weken mee met de regionale selectie."

Opnieuw vervelend nieuws voor handbalster Tess Lieder-Wester: 'Jammer, teleurstellend en pijnlijk' Handbalster Tess Lieder-Wester heeft opnieuw pech en ligt eruit met een pijnlijke blessure aan haar hoofd. Op Instagram deelde de keepster van het handbalteam van Borussia Dortmund een video waarop te zien is hoe ze van dichtbij een harde bal in haar gezicht krijgt.

'Wil mijn hoofd rust geven'

Tegenover de NOS laat Wester weten dat de hoofdblessures die ze in de recente jaren kreeg ook mee hebben gespeeld in haar keuze. "Beide keren was ik zo'n acht weken uit de roulatie. Die blessures hadden heel veel impact, ook op het persoonlijke leven. Ik begon wel te denken: ik word bijna 32 en mijn hoofd moet nog wel wat langer mee."