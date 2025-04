Dit is handbalicoon Tess Lieder-Wester: historische wereldtitel, dramatische blessure en getrouwd met ex van Estavana Polman

Ze is een van de grootste handbalsters die Nederland ook heeft gekend. Tess Lieder was onderdeel van de ploeg die in 2019 geschiedenis schreef door de wereldtitel te winnen, maar viel door haar verschijning ook buiten de handbalzaal op. Dit weten we over de vrouw die stopte vanwege de impact die dramatische blessures op haar hadden.

Al op piepjonge leeftijd begon Tess Lieder (31), toen nog met Wester als achternaam, met handballen. Eerst in het veld, maar al gauw moest ze gaan keepen. "Thuis op de bank huilde ik tranen met tuiten, ik wilde niet keepen, ik wilde handballen. Maar ik ben het gaan doen en mocht al na een paar weken mee met de regionale selectie", aldus Lieder-Wester, die achttien was toen ze de handbalopleiding op Papendal inruilde voor Duitsland, om op het hoogste niveau te gaan spelen.

Ze was nog maar een tiener toen ze in 2012 debuteerde voor Nederland. Met Lieder op doel maakte Nederland de jaren daarna veel indruk. Oranje nam in 2016 voor het eerst deel aan de Olympische Spelen, haalde finales van EK's en WK's en won in 2019 voor het eerst een historische wereldtitel. Mét een belangrijke hoofdrol voor Lieder, die in 2015 en 2019 werd verkozen tot beste keepster op de WK's.

Lieder werd mede door haar topprestaties in Oranje en haar verschijning één van de bekendste sportsters van Nederland. Op Instagram heeft ze inmiddels meer dan 150.000 volgers. Ze deelt daar naast handbalhoogtepunten ook veel van haar gezinsleven.

Getrouwd met profvoetballer

Ook in de liefde was het de laatste jaren prijs. Lieder is sinds 2017 gelukkig met Mart Lieder, die als profvoetballer onder meer bij FC Eindhoven speelde. Daarvoor was - toen nog - Wester jarenlang samen met handballer Bobby Schagen. Al snel bleek dat het een perfecte match was met voetballer Lieder, want in december 2019 kondigde de handbalster aan met hem te gaan trouwen. Vanwege de coronapandemie gebeurde dit trouwens pas in de zomer van 2022.

Lieder had eerder een relatie met Estavana Polman, ploeggenote van de keepster bij Oranje. De relatie tussen de voetballer en Polman eindigde in 2017 en niet veel later ging zij verder met een andere oud-voetballer: Rafael van der Vaart. Hem hem heeft ze inmiddels een dochtertje.

Moeder van een dochtertje

Vlak voor hun bruiloft deelden de Lieders heugelijk nieuws: hun eerste kindje was in aantocht. In de maanden daarna poseerde Tess met haar zwangere buik geregeld op Instagram. Eind 2022 werd Flo Lieder, een dochtertje, geboren.

Andere kijk op handbal

De komst van Flo veranderde bij Lieder de kijk op handbal. Het was niet meer het allerbelangrijkste in haar leven. "Ik merk wel echt dat ik een andere atlete ben. Nu word je thuis gedwongen om het los te laten. Het maakt me zeker nog wel uit, maar handbal is niet meer het belangrijkste ter wereld", vertelde ze voor haar vijfde WK aan NU.nl.

Afscheid van Nederlands team

Toen Lieder na haar zwangerschap terugkeerde bij het Nederlandse team, bleek ze gezakt in de pikorde. Op haar laatste WK was ze derde keepster, tijdens de EK-kwalificatie in februari van dit jaar werd ze niet opgeroepen en de kans op een plek in de selectie voor de Olympische Spelen was piepklein. Niet veel later maakte Lieder bekend te stoppen als international.

Lieder, die nog wel bij haar club BVB Dortmund bleef keepen, wilde zich focussen op andere dingen. "Met plezier en gezonde spanning kijk ik uit naar de toekomst. Er komt meer tijd en ruimte voor mijn gezin en andere ambities die ik nastreef", schreef ze toen het nieuws bekend werd.

Olympische Spelen

Lieder-Wester was afgelopen zomer dus niet als sporter op de Spelen, maar ging alsnog naar Parijs. Voor RTL maakte zij een aantal items rond de Nederlandse sporters en dat leverde bij vlagen bijzondere momenten op.

Alsnog einde carrière

In clubverband ging Lieder-Wester wel verder, met de nodige tegenslagen tot gevolg. Zo kreeg ze meerdere ballen hard tegen haar hoofd. "Twee keer acht of tien weken eruit, vier weken plat in bed, met de lampen uit. Dan besef je ineens: handbal heeft ook impact op mijn privé-leven en mijn gezondheid." Dus hakte Lieder-Wester de lastige knoop door om te stoppen:

De handbalster maakte de keuze deels voor haar dochtertje. "Die blessures hadden heel veel impact, ook op het persoonlijke leven. Ik begon wel te denken: ik word bijna 32 en mijn hoofd moet nog wel wat langer mee."