Handbaltoppers Estavana Polman en Angela Malestein zijn dinsdag gearriveerd bij Oranje voor het WK. Dat ging echter niet zonder problemen. Het was nog een behoorlijke klus om het hotel in te komen met alle bagage.

Dat is te zien in een video op het account van de Nederlandse handbaldames. "Wanneer je eigenlijk een toernooi in eigen land speelt en nog steeds te veel meeneemt", is het bijschrift.

Malenstein heeft in de beelden dan ook zichtbaar moeite met haar koffers. Die moeten nog een trap op worden getild naar de ingang van het hotel. Met in iedere hand een stuk bagage, een rugzak en een kussen onder haar arm probeert de routinier alles in één keer mee te nemen. Teamgenote Polman kijkt lachend toe. "Hoe ga jij dit doen?"

'Hoezo filmen jullie?'

Polman neemt het vervolgens op voor Malestein en richt zich tot de camera. "Hoezo staan jullie te filmen? Je kan toch even helpen?" Maar de 32-jarige heeft geen hulp nodig. "Nee, zo kan ik laten zien hoe sterk ik ben."

"Ansie, moet ik even helpen", probeert Polman nog een keer. Maar Malestein wil duidelijk alleen haar spullen tillen. Het lukt haar dan ook om alles in een keer naar de deur te krijgen.

Ervaren speelsters

Malestein en Polman hebben beiden veel ervaring in Oranje. De twee waren onderdeel van het team dat in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar hopen ze in Rotterdam voor eigen publiek opnieuw te kunnen schitteren op het eindtoernooi. Voor de 33-jarige Polman is het de laatste keer in de Nederlandse ploeg. Zij kondigde onlangs, samen met Loïs Abbingh, het einde van haar carrière als international aan.

WK handbal

Nederland organiseert het WK handbal samen met Duitsland van 26 november tot en met 14 december. De Nederlandse vrouwen spelen alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam. Argentinië is op vrijdag 28 november de eerste tegenstander. Daarnaast nemen ze het in de groepsfase op tegen Egypte en Oostenrijk.

