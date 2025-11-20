Voor de allerlaatste keer meldde handbalicoon Estavana Polman zich afgelopen week bij topsportcentrum Papendal om aan te sluiten bij het nationale team. Het aankomende WK in eigen huis wordt haar laatste kunststukje voor Oranje. Een toernooi waar ze, naast winnen, ook van wil genieten. "Ik wil om me heen kijken en denken: Jezus, dit is wel vet."

In aanloop naar het WK handbal sprak Sportniews.nl met Polman. Op de laatste dag van het trainingskamp van Oranje in Papendal vertelt de 33-jarige topspeelster over haar persoonlijke verwachtingen van het toernooi. Ook blikt ze vooruit op wat er voor Nederland nodig is om in december de wereldbeker te veroveren.

'Toen dacht ik: Oh ja, heel gek'

"We zijn de puntjes op de i aan het zetten. Het begint te kriebelen'', zo opent Polman, die verklaart zich fysiek op en top te voelen. "Nog één keer knallen met het team en dan is het klaar." De vriendin van Rafael van der Vaart kondigde namelijk vorige week aan na het WK te stoppen bij het Nederlands team. "Het geeft rust, dan weet je dat je de keuze hebt gemaakt", aldus Polman.

Ondanks dat het haar laatste toernooi wordt als international, bereidt Polman zich niet anders voor dan normaal. "We zijn nu gewoon nog in voorbereiding met de ploeg. Ik ben op dit moment niet bezig met het afscheid." Toch ontkomt de 190-voudig international niet aan de het besef van haar laatste mijlpalen. "Net zei iemand tegen mij: Es, dit is jouw laatste dag op Papendal. Toen dacht ik: Oh ja, heel gek. Ik ben hier natuurlijk opgegroeid sinds de handbalacademie", zo vertelt ze.

Volop genieten

Het toernooi in Nederland en Duitsland staat voor Polman vooral in het teken van genieten. "Ik wil om me heen kijken en denken: Jezus, dit is wel vet. Ik hoop dat dit wel iets met mij doet, anders denk ik dat ik te lang door ben gegaan."

'Pittige klus'

Naast het genieten wil Polman natuurlijk gaan voor die wereldtitel, iets wat haar in 2019 al lukte. "We hebben een leuke mix van speelsters in de groep. Ik ben er klaar voor, de ploeg ook. Kom maar op." Toch is de tophandbalster realistisch genoeg om te beseffen dat Nederland niet tot de absolute topfavorieten behoort. "Het gaat wel een pittige klus worden. We gaan niet fluitend het finaleweekend halen. Maar dat is wel wat we willen en wat we hebben uitgesproken naar elkaar. We geloven daarin."

Ondanks de 'pittige klus' denkt Polman dat haar ploeg schuurt tegen de wereldtop. "Op een goede dag kunnen wij iedereen kloppen. Dan moet wel alles meezitten." Volgens de aanvaller had Nederland in 2019 ook mazzel richting de wereldtitel. "Maar we bleven ook goed samen als groep, mede door het tijdsverschil zaten we in een soort bubbel."

Die bubbel wil bondscoach Henrik Signell voor komend toernooi weer creëren. Zo heeft het team afspraken gemaakt over het gebruik van social media tijdens het WK. Een regel waar Polman wel begrip voor heeft.

Groepsfase

In de groepsfase neemt Nederland het op tegen Argentinië, Egypte en Oostenrijk. Tegenstanders die Polman en haar ploeg gebruiken om in het toernooi te groeien. Want al verliest Oranje haar openingswedstrijd tegen Argentinië, is er volgens Polman nog geen man overboord. "De meeste wereldkampioenen verliezen vaak hun eerste wedstrijd van het toernooi, wij ook in 2019. Toch hoop ik dat wij dat nu niet doen", zo grapt ze.

WK handbal

Het WK handbal begint woensdag 26 november in het Duitse Stuttgart. De Oranje dames spelen hun eerste wedstrijd twee dagen later tegen Argentinië in Ahoy. Daarnaast nemen ze het in de groepsfase op tegen Egypte en Oostenrijk. De kwartfinales starten op 9 december. De halve finales en finale worden gehouden in Ahoy. De finale vind plaats in Rotterdam op zondag 14 december.