Nog een paar nachtjes slapen en dan begint voor Nederland eindelijk het WK handbal. Voor eigen publiek neemt Oranje het de komende dagen op tegen Argentinië, Egypte en Oostenrijk. De wereldkampioenen van 2019 hopen weer voor een handbalhype te zorgen. In een speciale videoserie van Sportnieuws.nl leggen twee hoofdrolspeelsters uit hoe belangrijk ze het vinden om jonge meiden te inspireren en zelfs een beetje jaloers zijn op hun handbaldroom.

Dat doen topkeepsters Rinka Duijndam en Yara ten Holte namelijk in gesprek met handbalicoon Tess Lieder. In de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl WK handbal blikt het trio onder meer terug op de WK van 2019. Daar waren Duijndam en Lieder bij als keepsters. Met hen versloeg Oranje toen Spanje in een zenuwslopende finale en pakte het de eerste WK-titel ooit.

Inspiratie voor kinderen

Die gouden plak leverde wereldfaam op, maar volgens Duijndam gebeurde er nog veel meer in de handbalwereld. Kinderen keken op naar het Nederlandse team. "Ik heb als klein meisje nooit gedacht: ik wil in het Nederlands team handballen. Ik had dat niet. Niks tegen de meiden die toen in het Nederlands team speelden, maar het was toen niet zo groot. Ik wist niet dat het toen een ding was. Het WK heeft daar wel een heel grote bijdrage aan geleverd."

Jaloers op jonge meiden

Maar eigenlijk werd het al in 2015 booming. Toen reikte Oranje - met keepster Wester - tot de finale. Dat zorgde echt voor een verandering, zag Duijndam. "Zoveel jonge meiden in shirtjes. 'Ik wil handballen, ik wil in het Nederlands team komen.' Dat is echt een droom geworden. Ik voelde bijna soms jaloezie naar jonge meiden. Dat ik dacht: 'die droom was er voor mij niet, dat voelde ik niet.'"

Advies van handbalkeepster

Uiteraard hopen Duijndam en Ten Holte de komende weken met Oranje opnieuw veel jonge meiden te inspireren. Als Lieder aan hen vraagt wat zij nu tegen meisjes met een handbaldroom zou zeggen, hoeft Ten Holte niet lang na te denken.

"Ga achter die droom aan. Ik hoop dat we ook het aankomende WK weer veel jonge kinderen kunnen inspireren. Dat ze voor de handbalsport kiezen. Het is gewoon het leukste spelletje, er zit zoveel actie in. Je speelt goede wedstrijden, slechte wedstrijden. Ik denk dat het het mooiste is dat je als klein meisje of jongetje een droom kan hebben en toppers hebt om tegenop te kijken."

WK handbal bijna van start

De komende weken wordt duidelijk of Nederland weer harten van supporters gaat stelen. In de voorrondes wachten Argentinië (vrijdag 28 november), Egypte (zondag 30 november) en Oostenrijk (dinsdag 2 december). Als Nederland het gewone niveau haalt, plaatsen ze zich voor de zogeheten main round. Dan komt Nederland op 4, 6 en 8 december in actie in Rotterdam Ahoy. Daarna volgen mogelijk de kwartfinales, halve finales en de (troost)finale.

Beluister hieronder de nieuwste aflevering van Sportnieuws.nl WK handbal, waarin boegbeeld Tess Lieder in gesprek gaat met de huidige topkeepsters Rinka Duijndam en Yara ten Holte.

Eerder ging voormalig wereldkeepster Lieder al in gesprek met Lois Abbingh, Dione Housheer en Kelly Dulfer. Alle afleveringen zien hieronder te beluisteren.