De WK-finale in eigen land bleef buiten bereik voor de Nederlandse handbalsters en dat deed pijn bij bondscoach Henrik Signell. Na de nederlaag tegen Noorwegen in de halve finale was de Zweed open en eerlijk over het optreden van zijn ploeg. Het geplande spel kwam niet uit de verf en tegen een ploeg van dit kaliber werd dat genadeloos afgestraft.

Vooraf had Oranje bewust gekozen voor een aanpak waarin Noorwegen zoveel mogelijk in beweging moest worden gebracht. Volgens Signell was dat ook niet zonder reden. "Ze zijn van zichzelf al heel sterk, dus wij dachten dat we een betere kans zouden hebben als we ruimtes zouden bespelen en hen veel zouden laten bewegen", was het tactische plan van Oranje. "Dat lukte in de eerste helft ook behoorlijk goed, maar ze zijn simpelweg te goed om dat twee helften lang toe te staan. Om hen te verslaan moet je in eigenlijk elke actie bijna perfect zijn."

'Niet genoeg om het verschil te maken'

Signell erkende dat het duel momenten kende waarin Oranje beter in de wedstrijd zat, maar dat dit onvoldoende was om het verschil te maken. "Dat is nu moeilijk te zeggen", aldus de bondscoach. "Je hebt ook te maken met een tegenstander die communiceert en zich voortdurend aanpast. Handbal gaat op en neer en op dat moment hadden wij even een flow, maar dat bleek uiteindelijk niet genoeg."

De blik van de bondscoach ging na afloop al voorzichtig vooruit naar de strijd om het brons tegen Frankrijk. Volgens Signell vraagt die wedstrijd om een andere benadering. "Dat is een combinatie van doorgaan met de dingen die de vorige keer goed werkten, maar ook kijken naar wat zij anders willen doen. Ik denk dat we veel kunnen meenemen uit die wedstrijd en opnieuw veel van dezelfde dingen kunnen uitvoeren."

Teleurstelling bij Oranje

Waar Signell vooral analytisch bleef, sprak keepster Yara ten Holte na afloop openhartig over de teleurstelling bij Oranje. "Dit was niet wat we gepland hadden en hoe we wilden spelen. Het lukte vandaag gewoon niet", zei ze na de verloren halve finale tegen Noorwegen.

Volgens Ten Holte lag dat niet alleen aan Oranje, maar vooral aan de kracht van de tegenstander. "Noorwegen speelde vandaag gewoon supersterk. We hadden een gameplan, maar dat lukte vooral in de eerste helft niet. Dan vecht je de hele tijd tegen een achterstand aan en dat is lastig tegen de Noren, die superveel ervaring hebben."

'We gaan er alles aan doen voor brons'

Een belangrijk probleem was het niet onder controle krijgen van sterspeler Henny Reistad. "We wisten dat Reistad dé speelster is. Maar als zij in de beginfase overal op het veld vandaan kan scoren en je haar niet onder controle krijgt, wordt het heel lastig. Ons plan B lukte ook niet en dan loop je achter de feiten aan."

De teleurstelling is groot, maar Ten Holte kijkt al vooruit naar de wedstrijd tegen Frankrijk. "Ik wil niet zonder iets om mijn nek naar huis. Het mooie is dat je een tweede kans krijgt en we gaan er alles aan doen om het brons hier te houden."

