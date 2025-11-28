Het WK handbal met Nederland is te zien op Viaplay (TV). De presentatie is van Anne-Greet Haars. Zij doet bij de streamingdienst verder ook Formule 1, voetbal en hockey, maar wat weten we eigenlijk van haar? Maak kennis met de veelzijdige sportpresentatrice.

De Utrechtse wordt op 22 september 1986 geboren als jongste dochter van een gezin met drie meiden. Haars is van plan om de politiek in te gaan, getuige haar studie Politicologie in Amsterdam. Maar dan komt ze in aanraking met de mediawereld. Op de Universiteit van Amsterdam "wordt de interesse in presenteren en journalistiek verder aangewakkerd", schrijft ze op haar eigen site.

Van BNR Nieuwsradio tot hoofdredacteur RTL Late Night

De eerste journalistieke stapjes zet Anne-Greet bij BNR Nieuwsradio. Daar maakt ze kennis met Humberto Tan, die later in haar carrière nog een belangrijke rol zal spelen. Zo is Haars onder meer bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Daarna verruilt ze de sportwereld voor de mediawereld. Op 29-jarige leeftijd is ze hoofdredacteur bij RTL Late Night, dat op dat moment gepresenteerd wordt door - daar is-ie weer - Humberto Tan.

Na enkele "enerverende jaren" begint haar presenteerhart weer te kriebelen. Haars keert terug bij haar oude liefde BNR, waar ze het programma BNR Sport gaat presenteren. Hierin ligt de focus op gesprekken buiten de lijnen met sporters, coaches en andere gasten uit de sportwereld.

Stap naar Viaplay

In 2022 volgt een stap naar Viaplay, waar de presentatrice meerdere sporten presenteert. Ze doet Formule 1, Engels voetbal en nu dus ook het WK handbal. Zelf omschrijft Haars zich als "een allround sportdeskundige en presentator die door haar ruime ervaring in de mediawereld goed weet hoe ze een verhaal interessant kan overbrengen".

Man en twee kinderen

Haars is samen met Paul van der Linden en ze hebben samen twee dochters, zo valt te zien op haar Instagram.

