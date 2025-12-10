De kwartfinale tussen Denemarken en Frankrijk op het WK handbal was een intens duel. Het ging er hard aan toe in Rotterdam Ahoy, waardoor een Deense speelster zelfs in tranen het veld verliet. Er wordt gesproken van een 'drama en nachtmerrie'.

"Drama", schrijft het Deense medium B.T. over het incident in de kwartfinale. De Deense Michala Møller ging in de dekking het duel aan met de Franse Tamara Horacek. Møller greep naar haar hoofd en ging naar de grond, terwijl de aanval leidde tot een goal.

'Verdrietige beelden'

De scheidsrechter ging echter naar het scherm om het moment te checken. Daar bleek dat de Horacek de Deense speelster met haar elleboog het gezicht van Møller raakte. De Franse kreeg een rode kaart en de goal werd afgekeurd.

"Møller heeft veel pijn na het incident", schrijft B.T. "Ze verlaat in tranen het veld, verdrietige beelden."

'Nachtmerrie'

Het stond op dat moment 8-12 in het voordeel van Frankrijk. De Deense media zijn niet blij met wat ze zien. "De eerste helft is heel armoedig", vindt Ekstra Bladet. "Het voordeel is dat het eigenlijk alleen maar beter kan."

Ook B.T. is vernietigend en spreekt van een 'nachtmerrie'. "Denemarken wordt compleet vernederd. Auw, dit is heel pijnlijk. Ze kunnen direct op het vliegtuig naar huis morgen." Het werd uiteindelijk 26-31. "Een grote teleurstelling."

Halve finale

Regerend wereldkampioen Frankrijk gaat dus door naar de halve finale. Daarin neemt de ploeg het op tegen Duitsland. Nederland won woensdag van Hongarije en stelde daarmee ook een plek in de halve eindstrijd veilig. Oranje speelt vrijdag tegen Noorwegen.

