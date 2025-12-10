Na de zege van Oranje op Hongarije in de kwartfinale van het WK handbal barstte er een groot feest los in Rotterdam Ahoy. Kelly Dulfer kon de overwinning echter niet vieren met haar team vanwege een rode kaart in het duel.

Nederland stelde woensdag een plek in de halve finale van het WK handbal veilig na een overwinning op Hongarije (28-23). Het was een intense wedstrijd met twee rode kaarten. Na 39 minuten moest Hongaarse captain Katrin Klujber van het veld. Maar even later werd ook Dulfer gestraft.

De Nederlandse maakte voor de derde keer een overtreding waarvoor ze een tijdstraf kreeg en dat betekent rood in het handbal.

'Helemaal alleen'

Die schorsing had gevolgen voor het feest dat losbarstte na het laatste fluitsignaal in Ahoy. Dulfer mocht niet meer terug het veld in naar haar teamgenoten toen de halve finale was bereikt. Ze keek vanuit een hoekje van de zaal toe, zo is te zien op Instagram. "Wanneer je rood hebt en deze overwinning helemaal alleen moet vieren", staat er bij de video geschreven die het account van de Nederlandse handbalsters deelt..

In de reglementen staat dat een speler het veld én de ruimte voor wisselspelers onmiddellijk moet verlaten. Na dat vertrek is het voor de speler in kwestie ook niet meer toegestaan om contact te hebben met het team, in welke vorm dan ook.

Koning Willem-Alexander

Terwijl de rest van de Nederlandse ploeg elkaar in de armen viel, moest Dulfer dus van afstand toekijken. Gelukkig werd er even later buiten het veld nog een keertje feest gevierd, met niemand minder dan koning Willem-Alexander.

De koning was woensdag aanwezig bij het duel tussen Nederland en Hongarije. Na afloop sprak hij met de speelsters en maakte hij een foto met de hele selectie van bondscoach Henrik Signell.

Halve finale

Nederland heeft voor het eerst sinds 2019, toen Oranje wereldkampioen werd, de halve finale van een eindtoernooi bereikt. Daar staat de ploeg een moeilijke tegenstander te wachten: Noorwegen. De Noorse vrouwen zijn een gevreesde tegenstander voor Nederland, want jarenlang werden ze gezien als de grote angstgegner. Dat was helemaal het geval van 2015 tot en met 2018. Toen verloren de handbalsters op liefst vijf grote toernooien op rij van Noorwegen.

