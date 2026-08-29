De Belgische hockeyvrouwen hebben zich knap herpakt na de bittere ontknoping in de halve finale tegen Nederland. In de troostfinale om het brons was Australië niet opgewassen tegen onze zuiderburen, die met 1-0 wonnen en zo alsnog met een medaille naar huis gaan.

De weg naar het brons ging niet zonder slag of stoot. In de halve finale tegen Nederland zag België vijf minuten voor tijd een gelijkmaker van Famke van Heel afgekeurd worden na een videoreview, aangevraagd door de scheidsrechter zelf wegens een vermeende obstructiefout van Rasir.

De beslissing zorgde voor grote consternatie en boze reacties van onder meer Alix Gerniers en Rasir richting de arbitrage, wat de Belgische hockeybond op een dagvaarding van de internationale hockeyfederatie FIH kwam te staan. Rasir kreeg uiteindelijk een schorsing opgelegd en moest de troostfinale tegen Australië daardoor missen, terwijl Gerniers wegkwam met een waarschuwing.

België recht knap de rug

De Red Panthers moesten na alle commotie rond de halve finale meteen weer scherp aan de bak, en dat deden ze ook. België nam vanaf de eerste minuut het initiatief en zag Stephanie Kershaw in het eerste kwart nog wel de grootste kans van de wedstrijd creëren voor Australië, die net naast ging. In het tweede kwart sloeg België wél toe: na een afgedwongen strafcorner was het Charlotte Englebert die raak schoot, haar vierde WK-treffer en de enige goal van de wedstrijd.

In de tweede helft drong Australië steeds vaker de Belgische cirkel binnen op zoek naar de gelijkmaker, maar bleef een strafcorner van Stephanie Vanden Borre voor België de enige serieuze kans om de voorsprong uit te breiden. De bevrijdende 2-0 kwam er niet, en dat zorgde in de slotfase voor spanning, tot doelvrouw Hélène Brasseur in extremis nog moest ingrijpen. Uiteindelijk hielden de Belgen stand en trokken ze de nipte zege over de streep.

Historische mijlpaal

Na drie EK-medailles pakken de Belgische hockeyvrouwen hiermee voor het eerst sinds 1978 weer een medaille op het WK. Daarmee eindigen de Panthers voor het vierde grote toernooi op rij hoger dan de mannen van de Belgen, en bevestigen ze hun status als nummer drie van de wereld.

WK Finale Nederland - Argentinië

Later vandaag, om 16.00 uur in Amstelveen, maken de Nederlandse hockeyvrouwen en Argentinië onderling uit wie zich wereldkampioen mag noemen. Oranje geldt na de bewogen zege op België als torenhoge favoriet voor de titel en hoopt zo alsnog een gouden randje te geven aan een verder al zeer succesvol toernooi.

Bij de mannen ging het gisteren nog goed mis: Oranje liep de WK-finale in eigen land mis nadat een gele kaart voor Duco Telgenkamp, na een uitgedeelde beuk aan een Spaanse tegenstander, de ploeg met tien man kwetsbaar maakte. Spanje profiteerde optimaal en won alsnog met 4-3, waardoor de Nederlandse mannen alweer 28 jaar wachten op een wereldtitel.