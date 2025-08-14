Jeroen Delmee blijft in de halve finale en mogelijke finale van het EK hockey doorwisselen met zijn keepers. De bondscoach van Nederland ziet namelijk geen groot kwaliteitsverschil tussen de twee.

Maurits Visser verdedigt het doel voor Oranje in de halve finale van het EK hockey tegen Frankrijk. Dat blijkt uit de opstelling die bondscoach Delmee bekend heeft gemaakt. Dat betekent dat Derk Meijer de keeper van Nederland is als de finale van zondag wordt gehaald. Delmee wisselt tijdens het EK steeds van doelman omdat hij geen groot kwaliteitsverschil ziet tussen Visser en Meijer.

Delmee heeft aangekondigd dat hij na het EK een vaste keuze zal maken. Dat doet hij dan met name met het oog op het WK van 2026 dat in Nederland en België wordt gespeeld. "Het rouleren met de keepers zie ik als een eenmalig experiment", zei Delmee tijdens het EK. "Normaal gesproken is dit ook niet gewenst, want ik weet hoe belangrijk het voor een doelman is vertrouwen te krijgen."

Definitieve keuze volgt na het EK

Delmee gaat na het EK de optredens van de doelmannen evalueren en neemt daarna een beslissing wie de opvolger wordt van Pirmin Blaak, die het doel tijdens de Spelen in Parijs verdedigde.

Ook de vrouwen nog in de race

De andere halve finale op het EK gaat tussen Spanje en Duitsland. Laatstgenoemde is het gastland: de wedstrijden worden afgewerkt in Mönchengladbach. Daar zijn ook de Nederlandse vrouwen aanwezig. Zij staan in de halve finale tegenover Spanje, terwijl België het opneemt tegen Duitsland. Bij de mannen zijn de wedstrijden op donderdag, bij de vrouwen op vrijdag.