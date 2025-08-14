Oranje-hockeyer Terrance Pieters moest vorig jaar een grote teleurstelling verwerken. Hij viel op het laatste moment af voor de Olympische Spelen. Het bezoek aan zijn vriendin, hockeyster Xan de Waard, in Parijs was een extra klap in zijn gezicht. "Het is heel moeilijk."

Vlak voor de Spelen kreeg 28-jarige Pieters het slechte nieuws te horen. Ondanks dat hij net op tijd hersteld was van een knieblessure, werd hij gepasseerd voor het olympisch toernooi. De aanvaller van Kampong nam zich voor om niet naar Parijs te gaan, maar verscheen toch op de tribune.

Zijn bezoek was een verrassing voor zijn vriendin De Waard. Die was dolblij om hem te zien en zij pakte met de vrouwenploeg het olympisch goud. Voor Pieters is het echter geen fijne herinnering. "Het was nog een extra klap in mijn gezicht", vertelt hij in gesprek met NU.nl. "Het deed pijn om te proeven aan dat complex en om daar te zijn. Het was fijn dat Xan het leuk vond, want die klap heeft wel wat extra hersteltijd gekost."

Pijnlijkste herinnering

Ook het mannenelftal won de gouden medaille en vierde geeft. Pieters vertrok op dat moment naar Bali om aan zichzelf te werken. "Je voelt dat er binnen de groep een herinnering leeft die ik niet met hen deel", zegt hij. "Ik gun ze die herinnering. Maar het is heel moeilijk dat hun mooiste herinnering mijn pijnlijkste herinnering is."

Inmiddels is Pieters weer terug bij Oranje en speelt hij donderdag de halve finale van het EK tegen Frankrijk. "Het is een zoektocht geweest", zegt Pieters over de afgelopen maanden. "Ik ben op zoek gegaan naar wat mij écht plezier oplevert. Het is heel verleidelijk om te denken dat het dan gaat om succes, winnen, of een plek in een selectie. Maar dat heeft minder invloed dan ik dacht."