De Nederlandse hockeyers hebben zich zonder te overtuigen geplaatst voor de finale van het EK. Frankrijk werd donderdagavond met 3-1 verslagen in het Duitse Mönchengladbach.

Het Nederlands elftal wist na overwinningen in de groepsfase op Spanje (3-0), België (4-2) en Oostenrijk (5-0) ook in de halve finale te domineren. Al bleef het tot in de slotfase spannend. Oranje kwam al na twee minuten op voorsprong na een rake strafcorner van specialist Jip Janssen. Het was pas zijn eerste doelpunt op dit EK.

Aanvoerder Thierry Brinkman maakte aan het begin van het derde kwart de 2-0 door een opspringende bal binnen te tikken. De Fransman François Goyet deed acht minuten later uit een strafcorner wat terug: 2-1. Janssen schoof aan het einde van het derde kwart een strafbal naast het doel. Hij zorgde in de slotfase nog wel voor de 3-1 door zijn tweede strafcorner raak te pushen.

Keeperskwestie

Jeroen Delmee koos in de halve finale voor keeper Maurits Visser en het is al bekend dat hij in de finale Derk Meijer gaat inzetten. De bondscoach van Nederland ziet namelijk geen groot kwaliteitsverschil tussen de twee. De finale is komende zondag, tegen Spanje of gastland Duitsland.

Delmee heeft aangekondigd dat hij na het EK een vaste keuze zal maken tussen zijn doelmannen. Dat doet hij dan met name met het oog op het WK van 2026 dat in Nederland en België wordt gespeeld. "Het rouleren met de keepers zie ik als een eenmalig experiment", zei Delmee tijdens het EK. "Normaal gesproken is dit ook niet gewenst, want ik weet hoe belangrijk het voor een doelman is vertrouwen te krijgen."

Definitieve keuze volgt na het EK

Delmee gaat na het EK de optredens van de doelmannen evalueren en neemt daarna een beslissing wie de opvolger wordt van Pirmin Blaak, die het doel tijdens de Spelen in Parijs verdedigde.

Ook de vrouwen nog in de race

De andere halve finale op het EK gaat tussen Spanje en Duitsland. Laatstgenoemde is het gastland: de wedstrijden worden afgewerkt in Mönchengladbach. Daar zijn ook de Nederlandse vrouwen aanwezig. Zij staan in de halve finale tegenover Spanje, terwijl België het opneemt tegen Duitsland. Bij de mannen zijn de wedstrijden op donderdag, bij de vrouwen op vrijdag.