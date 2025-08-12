Het EK hockey is in volle gang en de Nederlandse hockeysters gaan als een speer. Ze wonnen vrij eenvoudig de eerste twee duels in de groepsfase en voor Pien Sanders was het laatste duel wel heel bijzonder. Ze staat er daarom uitgebreid bij stil en krijgt een hoop reacties.

Ploeggenotes, andere topsporters en veel onbekenden: allemaal feliciteren ze Sanders na het groepsduel met Duitsland (5-1). Voor Sanders was het immers nét iets meer bijzonder dan voor de anderen. De tweevoudig olympisch kampioene is al jarenlang een betrouwbare kracht bij de Nederlandse hockeysters en daarom vierde ze een benoemenswaardige prestatie.

Trots op elke minuut

Voor Sanders was het namelijk haar 150ste interland. Daar was de Brabantse natuurlijk maar wat trots op, zo blijkt uit een bericht op Instagram. "150 interlands. Trots op elke minuut die ik in dit shirt heb gespeeld en ik ben echt enthousiast voor meer. Ik wil mijn team en mijn mensen enorm bedanken omdat ze deze dag extra speciaal hebben gemaakt." Ze scoorde overigens twee keer in haar jubileumduel.

Lieve berichtjes van topsporters

Uiteraard levert het bericht een hoop reacties op. Medehockeysters Yibbi Jansen en Joosje Burg reageren liefdevol op de post, net als topvolleybalster Laura Dijkema. "Jaa meid, er komen er nog veel meer", schrijft ze.

Jill Roord is trots

Ook Jill Roord is er als de kippen bij om een lief bericht achter te laten. De partner van Sanders is bijzonder fier op haar geliefde. "Meest trotse vriendin ooit", schrijft de topvoetbalster.

Sanders en Roord kregen eerder dit jaar een relatie. Eind 2024 werd duidelijk dat Sanders en haar toenmalige vriend Thijs van Dam, hockeyer bij de Nederlandse mannen, na een lange relatie uit elkaar gingen. Sanders en Roord zijn sindsdien een populair koppen. De hockeyster was deze zomer een populairste aanwezige tijdens het EK voetbal, waar Roord in actie kwam met de Oranjeleeuwinnen.

Succesvol EK tot nog toe

Roord, die deze zomer terugkeerde naar Nederland om bij FC Twente te voetballen, kan op haar beurt nu Sanders aanmoedigen. Zij en de andere hockeysters zijn topfavorieten voor de EK zege in Duitsland. in 2023 en 2021, 2019 en 2017 waren ze al de beste. De eerste twee pouleduels werden gewonnen. Duitsland werd dus verslagen met 5-1 en eerder werd het 2-0 tegen Ierland. Alleen in theorie lijkt het in het laatste groepsduel met Frankrijk nog mis te kunnen gaan wat betreft plaatsing voor de knock-outfase.