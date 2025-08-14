Een pijnlijke afgang voor de olympisch kampioen van 2021. België ging roemloos ten onder op het EK hockey in Duitsland. Daarna rommelde het flink in de kleedkamer, waarna een speler besloot huiswaarts te keren.

In een poule met Nederland, Spanje en Oostenrijk wisten de Red Lions maar één keer te winnen. In de openingswedstrijd werden de arme Oostenrijkers met 10-1 te kijk gezet. Daarna was Oranje te sterk (2-4) en volgde een beslissingswedstrijd met Spanje. Daarin waren de Spanjaarden met 2-1 te sterk, dus moet België zich richten op plekken 5 tot en met 8.

Knallende ruzie

Dat moet dan gebeuren zonder Antoine Kina, de 29-jarige middenvelder/aanvaller. Hij verliet het Belgische kamp volgens HLN na "harde woorden" in een bespreking. De hockeybond hield het op "persoonlijke redenen". "We geven hier verder geen commentaar over, en verzoeken om ook de spelers hierover geen vragen meer te stellen. Er is hen gevraagd om deze niet te beantwoorden."

Het eerder genoemde medium noemt het "mysterieuze communicatie". Volgens HLN verliet Kina de nationale ploeg na de confrontatie na afloop van de uitschakeling tegen Spanje. Saillant detail: zijn vader Pascal bestudeert de aankomende tegenstanders van België. Hij blijft wel gewoon betrokken bij de Red Lions.

Olympisch kampioen

Kina is een vast gezicht in de Belgische nationale ploeg. Hij speelde meer dan 130 interlands en beleefde de grootste successen. In 2021 werd hij olympisch kampioen in Tokio, terwijl er ook een wereld- en Europese titel in zijn prijzenkast staan.

EK hockey

Daar komt voor België dus geen nieuwe medaille bij. Het land moet zich richten op plekken 5 tot en met 8. Dat gaan ze uitmaken met Engeland, Polen en Oostenrijk. Oranje speelt later op donderdag de halve finale tegen Frankrijk. De andere wedstrijd bij de laatste vier gaat tussen Duitsland en Spanje.