Hockeyers Kampong kampioen door zege op Rotterdam, hockeysters Den Bosch vieren ook feest

De hockeyers van Kampong zijn kampioen geworden door Rotterdam in de finale van de play-offs te verslaan. In het hol van de leeuw werd het eerder 2-1 en daardoor was het 2-2-gelijkspel in Utrecht voldoende voor de landstitel. Ook in Den Bosch was er feest. Daar greep de hockeyclub de titel bij de vrouwen.

Bij Kampong mogen ze zo na zes jaar weer het kampioenschap vieren. De club uit Utrecht maakte in het begin het verschil tegen Rotterdam.

In het eerste kwart had Kampong het betere van het spel. Jip Janssen bekroonde die sterke periode van de thuisploeg met de 1-0. Hij scoorde vanuit een strafcorner. Kort daarna sloeg Jeroen Hertzberger Rotterdam weer op gelijke hoogte met een knap schot in de verre hoek.

In het tweede kwart was het Rotterdam dat de finale over twee wedstrijden gelijk trok. Thijs van Dam maakte de 2-1. Daarna waren er aan beide kanten wat minder kansen, al was Tjep Hoedemakers van Rotterdam in het laatste kwart nog dicht bij het winnende doelpunt.

Jip Janssen kroont zich tot kampioensheld

Janssen was vlak voor tijd weer de grote man. Hij maakte zijn tweede goal, opnieuw vanuit een strafcorner, en bracht zo de landstitel terug naar Utrecht.

Kampong werd voor het laatst kampioen in het seizoen 2017-2018. Bij de vrouwen pakte Den Bosch eerder op de dag de 22e landstitel van de club.

Hockeysters Den Bosch weer de beste van Nederland

Frédérique Matla heeft de hockeysters van Den Bosch aan de landstitel geholpen. Ze scoorde driemaal in de thuiswedstrijd tegen SCHC (3-2). Den Bosch had het uitduel met de club uit Bilthoven ook gewonnen (0-1), met dank aan een treffer van Joosje Burg.

De hockeysters van Den Bosch mogen zich voor de 22e keer kampioen van Nederland noemen. Amsterdam pakte vorig jaar voor de 21e keer de landstitel. Den Bosch ontbrak vorig seizoen voor het eerst sinds 1997 in de finale van de play-offs.

Matla sloeg Den Bosch op voorsprong. Ze verzilverde een strafbal, nadat Renée van Laarhoven een bal op haar lichaam had gekregen. Uitgerekend Van Laarhoven tekende voor de gelijkmaker (1-1). Ze reageerde attent na een strafcorner van Yibbi Jansen. Den Bosch kwam weer op voorsprong na de tweede treffer van Matla. Ze tikte de bal na een harde voorzet van Rosa Fernig in het doel.

SCHC nam vervolgens veel risico en wisselde keepster Marsha Zwezereijn met nog elf minuten op het scorebord voor een veldspeelster. Jansen sloeg de bezoeksters op gelijke hoogte vanuit een strafcorner. Zwezereijn keerde weer terug in het doel, maar maakte zes minuten voor tijd opnieuw plaats voor een veldspeelster. Dit keer profiteerde Den Bosch van die wissel. Opnieuw Matla kon de bal in het verlaten doel slaan.