Voormalig tophockeyster Karlinde van Arendonk slaat een nieuwe weg in. Samen met olympisch kampioene Odile van Aanholt gaat ze een zeilduo vormen in de 49erFX-skiffklasse, meldt TeamAllianz. Het doel is succes op de Spelen van Los Angeles in 2028.

Na een zoektocht van een klein jaar sluit Van Arendonk aan bij het olympische programma van het Watersportverbond richting de Spelen. De 28-jarige Van Aanholt veroverde in 2024 de wereldtitel in de 49erFX-klasse met de vorig jaar gestopte Anette Duetz (32), waarna het duo later dat jaar ook goud pakte bij de Spelen van Parijs.

TeamAllianz startte in juni vorig jaar een traject om "ook buiten de traditionele opleidingsroute te onderzoeken waar aanvullend potentieel voor de olympische skiffklasse gevonden kon worden". Uiteindelijk leverde dit zo'n zeventig aanmeldingen op.

Fysieke en persoonlijke kwaliteiten

"Je maakt vooraf een profiel waarvan je denkt dat het past bij wat nodig is in deze klasse en richting de omstandigheden die we in Los Angeles verwachten", zegt coach Kaj Böcker in een persbericht van de Watersportbond. Daarbij is volgens het team gekeken naar een combinatie van fysieke eigenschappen en persoonlijke kwaliteiten, zoals lengte, kracht en belastbaarheid, maar ook leervermogen, stabiliteit en het vermogen om te presteren onder druk.

Böcker benadrukt daarbij dat geen enkele eigenschap op zichzelf doorslaggevend is. "In Karlinde zien we veel eigenschappen terug waar we vooraf naar zochten. Het doel was om iemand te vinden die onderdeel kan worden van het team. Dat is gelukt en nu ligt de focus volledig op de komende jaren richting Los Angeles 2028", aldus een tevreden Böcker.

Droom

"Natuurlijk droom je hiervan, maar tegelijkertijd ga je er ook vanuit dat zoiets misschien niet lukt", reageert Van Arendonk. "De overstap vanuit hockey is best groot. Hockey is heel gestructureerd. In het zeilen weet je soms een dag van tevoren nog niet eens wanneer je start."

Afgelopen weekend eindigde het duo als veertiende op het WK in de 49erFX-klasse. "Dat we nu al kunnen meedoen met de top laat zien hoeveel potentie er in zit", aldus Van Arendonk, die kan rekenen op vertrouwen van haar zeilpartner. "Ik geloof er honderd procent in. Deze week heeft dat gevoel alleen maar sterker gemaakt", zegt Van Aanholt.

