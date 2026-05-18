De play-offs om de nationale hockeytitels naderen de ontknoping en de ware liefhebbers genieten momenteel dan ook volop van de spanning die dat met zich meebrengt. In de halve finale maakte een waar hockeyicoon flink indruk.

Amsterdam eindigde in de competitie dit jaar als vierde, maar wist in de play-offs wel nummer één Oranje-Rood te verslaan. In de andere halve finale was Rotterdam te sterk voor Pinoké. Het eerste duel in de finale staat voor komende zaterdag op de planning, maandag volgt de return.

Voormalig tophockeyster Ellen Hoog zag tijdens de onderlinge strijd tussen Oranje-Rood en Amsterdam een opmerkelijk incident. “Robbert Kemperman is bezig aan zijn laatste seizoen. Hij heeft jaren voor het Nederlands elftal gehockeyd en speelt nu al een paar jaar bij Amsterdam", zo begint de tweevoudig olympisch kampioene over de 35-jarige hockeyer in de Sportnieuws.nl-podcast.

'Streep boven zijn wenkbrauw'

"Kemperman kreeg een week of acht weken geleden een bal snoeihard op zijn voorhoofd", weet Hoog. "Hij had echt een jaap in zijn voorhoofd. Met allemaal hechtingen, weet ik veel. Zo'n schuine streep boven zijn wenkbrauw, maar echt groot."

“En hij kreeg nu in die eerste halve finale tegen Oranje-Rood weer een bal precies op diezelfde plek. Het is echt een halve centimeter rechts van dat oude litteken. Hij is nu weer helemaal vol gehecht.”

'Iedereen stond op de stoelen'

“Kemperman ging eruit en kwam met zo'n pleister weer het veld in", vertelt Hoog. "Op een gegeven moment moest hij nog een keer gewisseld worden omdat het bloed eruit liep..."

"In het laatste kwart had hij echt een heel mooie actie. Hij dolde een paar verdedigers en haalde een corner. En toen ging dat héle stadion los. Iedereen stond op de stoelen. Iedereen ging los, want Kampi, in zijn laatste jaar, haalde daar op een vet coole manier die corner.” Hoogs oud-ploeggenote Naomi van As ziet het helemaal voor zich: "Met een bloedend hoofd, echt een warrior."

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door in de podcast En Door... In de nieuwste aflevering aandacht voor onder anderen de nieuwe hobby van Sven Kramer, het vertrek van Erben Wennemars en de afkeer van een olympisch schaatstoernooi in Thialf.

