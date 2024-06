Hockeyvrouwen sluiten Pro League winnend af tegen Duitsland

De hockeyers van Kampong zijn kampioen geworden door Rotterdam in de finale van de play-offs te verslaan. In het hol van de leeuw werd het eerder 2-1 en daardoor was het 2-2-gelijkspel in Utrecht voldoende voor de landstitel. Ook in Den Bosch was er feest. Daar greep de hockeyclub de titel bij de vrouwen.