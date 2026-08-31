Het WK hockey eindigde voor Nederland uiteindelijk teleurstellend. De vrouwen verloren de eindstrijd en de mannen haalden die niet eens. Toch was er zondag in de mannenfinale tussen Duitsland en Spanje wel Nederlandse inbreng en daar wil ex-tophockeyster Naomi van As in de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast nog even de aandacht op vestigen.

De Nederlandse mannen gingen vrijdag na kortsluiting bij Duco Telgenkamp met 4-3 onderuit tegen Spanje in de halve finales en dus speelde dat land zondag de finale. De Spanjaarden, gecoacht door voormalig Oranje-bondscoach Max Caldas, hoopten tegen Duitsland de eerste wereldtitel te pakken, maar dat lukte niet door de 1-0 nederlaag.

'Je wordt helemaal doodgesmeten met die video'

Er stonden dus geen spelers uit Nederland op het veld, maar wel was de arbitrage voor de helft afkomstig uit ons land. Coen van Bunge had samen met de Nieuw-Zeelander Gareth Greenfield de leiding over de wedstrijd. Van As keek de finale en is in de podcast vol lof over haar landgenoot nadat ze eerst nog iets kwijt moet over de videoscheidsrechter.

"Er wordt ontiegelijk veel de video aangevraagd, je wordt echt helemaal doodgesmeten met die klotevideo", begint de voormalig topspeelster subtiel in de podcast. "Ik zat op een gegeven moment tijdens die wedstrijd met El (Ellen Hoog, red.) te appen, ik zeg: 'weer video!' Ik werd helemaal krank van die video."

'Hij zag dat gewoon zelf'

Het viel Van As op dat er met name bij de vrouwen vaak een videoreview werd aangevraagd voor het wel of niet slaan met de bolle kant. Dat overkwam Van Bunge echter niet. "Er was op een gegeven moment een schot op goal, dat was een goal en die werd afgekeurd omdat het bolle kant was. Hij zag dat gewoon zelf zonder dat hij de video aan hoefde te vragen."

"Ik denk dan dat er toch nog wel een groot verschil is in kwaliteit van scheidsrechters. Hij ziet dat en er zijn ook heel veel scheidsrechters die dat niet zien", steekt Van As de loftrompet over de arbiter.

'Jammer dat ze het niet gered hebben'

Van As had in de finale tussen Duitsland en Spanje overigens op een andere winnaar gehoopt. Ze werkte in het verleden bij de Oranje-vrouwen namelijk succesvol samen met Caldas. Onder zijn leiding won Nederland in 2012 olympisch goud en werd het twee jaar later wereldkampioen. "Ik was eigenlijk wel voor Spanje, jammer dat ze het niet hebben gered", aldus de oud-hockyster.

Beluister de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast

In de Sportnieuws.nl WK hockeypodcast laten voormalig topspeelsters Ellen Hoog en/of Naomi van As elke dag hun licht schijnen op het mondiale toernooi in eigen land. Bekijk of beluister de podcast hieronder.