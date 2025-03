Nederlandse tophockeysters lijden onder pittig dilemma: 'Dat is precies de moeilijkheid'

Xan de Waard is terug bij de Nederlandse hockeyvrouwen na een korte pauze. De 218-voudig international nam even de tijd voor zichzelf, haar familie en haar werk als sportconsultant. Nu ze terug is, heeft ze niet alleen frisse energie, maar ook een duidelijke missie: de Nederlandse damescompetitie spannender maken. Zo makkelijk is dat alleen niet.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het nieuws rond De Waard en de uitdagingen binnen het vrouwenhockey.

‘Je kunt de play-offs elk jaar vooraf opschrijven’

Van As legt uit waar De Waard zich hard voor maakt: “Ze wil een competitie waarin teams vaker tegen gelijkwaardige tegenstanders spelen. Dat is ook wetenschappelijk bewezen beter voor de ontwikkeling van sporters. Maar in Nederland is dat niet zo. Al jaren zijn Amsterdam, SCHC en Den Bosch de drie topclubs die de play-offs halen. Plek vier is het enige waar nog strijd om is. En bijna alle internationals spelen ook bij die drie clubs.”

Hoog beaamt dit: “Kampong komt er nu een beetje bij, met veel speelsters uit Jong Oranje. Maar het is een breder probleem. Dit zie je ook internationaal. Nederland is veruit de beste van de wereld, maar tijdens de laatste Olympische Spelen hadden ze het voor het eerst écht lastig. Ze wonnen op shoot-outs van China.”

Van As: “Dat was ook echt verrassend, want Nederland had daarvoor altijd makkelijk van China gewonnen.”

Hoog ziet een patroon: “De afgelopen twee jaar was Oranje misschien iets minder in vorm. Nu met een nieuwe coach verwacht ik verbetering, maar het blijft een zorgpunt. Zeker omdat er steeds discussie is of hockey Olympisch blijft, omdat de verschillen bij de vrouwen zo groot zijn. Bij de mannen is dat anders. Daar is de competitie spannender, met steeds andere teams in de play-offs. Internationaal is het ook minder voorspelbaar wie olympisch kampioen wordt.”

Is er een oplossing?

Van As vraagt zich af hoe je de competitie eerlijker en aantrekkelijker kunt maken. “Moet er een regel komen dat een club maar een bepaald aantal internationals mag hebben? Want die grote clubs trekken talenten aan en die willen daar natuurlijk ook spelen.”

Hoog ziet direct een dilemma: “Dat is precies de moeilijkheid. Doordat jonge talenten al vroeg met internationals spelen, is de stap naar Oranje kleiner. Dat is goed voor het Nederlands elftal, want die meiden trainen op een superhoog niveau. Maar voor de competitie en de internationale concurrentie is het minder goed.”

Hoog vult aan: "Je zou de competitie kleiner kunnen maken, of inderdaad een regel invoeren, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. In Nederland worden internationals die stoppen ook moeiteloos vervangen. Jong talent kan meteen meedraaien, omdat ze al op dat niveau trainen.”

Van As besluit: “Xan de Waard zegt dat kleine aanpassingen al een groot verschil kunnen maken. Ik ben benieuwd wat ze precies bedoelt. Hopelijk horen we daar snel meer over.”

