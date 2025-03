Olympisch kampioene (30) neemt drastisch besluit: 'Dit ga ik toch niet laten voor het Nederlands team?'

Maria Verschoor houdt het na 214 interlands en twee olympische titels voor gezien: de 30-jarige hockeyster stopt als international. Zij verruilt haar club Amsterdam na dit seizoen ook voor een buitenlands avontuur.

"Het is mooi geweest. Ik heb alles meegemaakt. Het is nu tijd om te kijken wat ik wil, waar ik energie van krijg. Ik heb de behoefte aan vrijheid", legt ze haar keuze uit op hockey.nl. Verschoor (30) speelde 214 interlands, won twee keer olympisch goud, vier keer EK-goud en een wereldtitel.

Eind oktober meldde ze al dat ze, net als Xan de Waard, voorlopig geen deel meer zou uitmaken van het Nederlands elftal en nam ze ook bij Amsterdam een pauze. Afgelopen zondag keerde ze terug in de competitie, na onder meer deelname aan de India Hockey League. "Het voelt goed om deze keuze te maken. Ik heb mooie jaren gehad, maar ga nu verder."

'Ik dacht echt dat ik weer zou aansluiten'

Verschoor nam een paar maanden pauze van het hockey en bezocht in die periode Brazilië en genoot daar van andere hobby's, zoals kitesurfen. De geboren Dordtse, met de opvallende bos krullen, debuteerde in 2013 voor Oranje. Ze zegt dat haar besluit pas op korte termijn is genomen.

"Voor ik vertrok, dacht ik echt dat ik weer aan zou sluiten. Maar zo voelt het nu niet meer. Dat had ik zelf ook helemaal niet verwacht, maar ik ben heel voldaan. Heb een supermooie carrière gehad. Ik hoef niet nog een EK of WK. Ik heb zin in andere dingen."

België

Verschoor heeft er nog aan gedacht om in België te gaan hockeyen, zodat ze bij Oranje kon blijven spelen. Maar andere landen trokken haar toch meer. "Wilde voor het avontuur en het lekkere leven kiezen. Ik werd zo enthousiast van het idee. Toen dacht ik, dit ga ik toch niet laten voor het Nederlands team?"