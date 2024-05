Succesvolste hockeyster ooit Lidewij Welten blikt terug op 'grote klap': 'Had gehoopt langer te knokken'

Lidewij Welten (33) nam vorige week afscheid als profhockeyster. En wat een carrière heeft ze gehad. Ze is drievoudig olympisch kampioene, heeft ook een hattrick aan de wereldtitels en pakte viermaal de Europese titel met Nederland. Toch was er begin dit jaar vervelend nieuws: Welten mocht niet mee naar de Olympische Spelen deze zomer.

Welten speelde 233 officiële interlands voor Oranje en daar komen er dus geen meer bij. Daar had ze stiekem wel op gehoopt, maar bondscoach Paul van Ass verkoos de nieuwe generatie boven de beste speler ter wereld van 2015.

Twijfels als ze alsnog een belletje krijgt

Welten was woensdagavond aanwezig bij De Oranjezomer om terug te blikken op haar carrière en afscheid. Tafelvrouw Hélène Hendriks, die nog tegen Welten hockeyde, vroeg of ze nog mee zou willen gaan als ze toch opgeroepen werd. "Dan zou ik niet zo zeker ‘ja’ zeggen", reageerde Welten. "Ik zou er dan even over na moeten denken. Zit in een hele andere mindset, heb voor mijn gevoel mijn afscheidswedstrijd gehad. In mijn hoofd ben ik klaar. Als ik écht naar de Spelen zou gaan, zou ik daar goed willen zijn. Dan zou nu wel even de switch moeten zijn."

Slechtnieuwsgesprek

Later in de uitzending ging het over het Nederlands elftal, dat woensdag de EK-selectie bekendmaakte. Ronald Koeman moest dus wat spelers slecht nieuws melden. Dat had Welten eerder dit jaar ook. "Wij waren op trainingsstage in Spanje en gingen een half uur later naar huis. Toen had ik mijn gesprek. Dat was eigenlijk heel kort, acht minuten ongeveer." Grinnikend: "Heel specifiek, die acht minuten."

Met name vanwege haar blessuregevoeligheid koos Van Ass volgens haar voor anderen. "Op dat moment was het een grote klap. Ik wist dat ik van te voren geen zekerheden had, als je zo’n proces instapt. En ik merkte ook wel dat het knokken zou worden om richting Parijs te gaan. Ik had alleen gehoopt dat ik iets langer had mogen knokken, iets meer in mijn oude vorm kon komen en het vanuit vanuit daar zou zien."

Afscheid bij maar niet met 'haar' Den Bosch

Vorige week zwaaide Welten af. Ze verloor met Kampong met 7-0 bij Den Bosch, waar ze jarenlang speelde. Welten kreeg een publiekswissel. "Dat was wel echt heel speciaal en een mooi moment."Haar doel was om met play-offs te halen. Dat lukte en ze speelde nota bene haar laatste wedstrijd tegen Den Bosch. "Voelt wel alsof het cirkeltje rond is."

Wat ze nu gaat doen, weet ze niet. Bijna tien weken op vakantie naar Indonesië. "Als ik een rondje ga rennen, dan doe ik dat omdat ik daar zin in heb en niet omdat ik een GPS-tracker om heb." Welten heeft een relatie met hockyer Raphael Korse.