De hockeysters van SCHC (De Stichtsche) hebben voor het eerst in de geschiedenis ​​van de club de Euro Hockey League gewonnen. De Bilthovense ploeg verraste in de finale titelverdediger Den Bosch, dat in eigen huis onderuit ging. FC Twente-voetbalster Jill Roord zag vanaf de tribune hoe haar vriendin Pien Sanders met haar ploeg onderuit ging.

Strafcornerspecialiste en Oranje-hockeyster Yibbi Jansen was in de 45e minuut trefzeker voor SCHC. Ze sloeg de bal - uiteraard vanuit een strafcorner - loeihard in het doel. Frédérique Matla van Den Bosch kreeg vlak voor tijd nog een kans om via een strafcorner gelijk te maken, maar haar bal werd gestuit.

Den Bosch begon als drievoudig winnaar als favoriet aan de finale. De ploeg van coach Marieke Dijkstra boekte in de aanloop succesvolle overwinningen op de Schotse Watsonians (6-0) en de Spaanse Club Campo de Madrid (5-1) en wist zich ook gesteund door de eigen aanhang langs het veld in Den Bosch.

Weinig kansen

De Stichtsche volgde een herkomst weg om voor de eerste keer de finale van het Europese clubtoernooi te bereiken. De ploeg van coach Robbert van de Peppel moest eerst nog de achtste finales spelen. Daarin werd het Spaanse Club Egara met 6-1 verslagen. Daarna volgden overwinningen op Braxgata (4-0) en Mannheimer SC (3-0).

De finale zat wel vol spanning, maar er waren weinig kansen. Het kwam aan op de strafcorners. Jansen verzilverde haar tweede poging. Bij Den Bosch moest het komen van Matla. Zij kregen in de wedstrijd drie kansen, waarvan de laatste op iets meer dan een minuut voor tijd. Alle keren miste de speelster, de in de identieke twee wedstrijden hadden acht keer een score.

Roord op de tribune

Roord deelde voorafgaand aan het duel een foto in haar verhaal op Instagram waaruit bleek dat ze aanwezig was om haar vriendin te supporten. Dat mocht echter niet baten. Zelf had Roord ook een teleurstellend weekend met FC Twente. Zondag werd er met 0-1 verloren van de vrouwen van Den Haag. Daardoor loopt het nu twee punten achter op koploper PSV, dat gelijkspeelde tegen Ajax en dus ook niet de volledige drie punten over de streep trokken.