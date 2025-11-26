Het is een bewogen week voor topsportkoppel Pien Sanders en Jill Roord. Maandag verschenen ze nog samen op de cover van het magazine Linda Meiden. Later in de week kwam er echter minder leuk nieuws naar buiten. Beiden moeten de komende interlandperiode met het Nederlandse hockey- en voetbalteam aan zich voorbij laten gaan.

Sanders is niet helemaal fit. Daardoor reist de aanvoerster van het Nederlandse hockeyteam niet af naar Argentinië. Bondscoach Raoul Ehren roept Daantje de Kruijff op als vervanger. Zij dubteert in de nationale selectie

Niet alleen

Sanders hoeft gelukkig niet in haar eentje te herstellen van haar fysieke klachten. Ook Roord moet namelijk haar interlandverplichtingen aan haar voorbij laten gaan. De 28-jarige voetbalster is licht geblesseerd, waardoor ze de oefeninterlands met de Oranje Leeuwinnen tegen Portugal en Zuid-Korea mist.

'Spannend toernooi' van start zonder Sanders

In Zuid-Amerika begint volgende maand de Hockey Pro League. Nederland neemt het in de eerste periode tweemaal op tegen het gastland Argentinië en ook tweemaal tegen Duitsland. Deze wedstrijden worden gespeeld tussen 9 en 16 december.

"We kijken ernaar uit om weer wedstrijden te spelen met het team, na het EK van afgelopen zomer", zegt bondscoach Ehren in een persbericht van de hockeybond. "De afgelopen periode hebben we hard getraind om voorbereid te zijn op de omstandigheden in Argentinië. Het feit dat er nu een olympisch ticket op het spel staat, maakt dat de Pro League nog spannender gaat worden. We zijn erop gebrand om maximaal resultaat te halen. Het zou heel fijn zijn om al voor het WK het olympisch ticket binnen te halen." De Nederlandse vrouwen wonnen het afgelopen EK en vijf van de laatste zes edities van de Hockey Pro League.

Pikant interview

Sanders en Roord stonden de afgelopen week nog in de picture door hun coververhaal bij Linda Meiden. Daarin onthulde ze hoe hun relatie tot stand kwam. Zo begon het contact online. Kort daarna maakte Sanders haar relatie van tien jaar uit en begon ze nog intensiever online contact te hebben met Roord.

Na hun eerste fysieke ontmoeting sprong de vonk over. Sanders onthulde dat zij het initiatief nam: "Ik dacht: f*ck it, ik zoen haar gewoon." Vervolgens kwam van het een het ander. "Ook op fysiek gebied hadden we eigenlijk vanaf de eerste keer meteen een connectie", aldus Sanders in het magazine.

