Marc Lammers leidde de Nederlandse hockeysters in 2008 naar de olympische titel in China. Zijn ploeg werd echter flink op de proef gesteld door de hitte, maar daar had de succescoach allerlei oplossingen voor bedacht. Daarbij nam hij ook nog één van de grote rivalen in de maling. Dat vertelt Lammers in de podcast Sportnieuws.nl Gameplan.

Lammers gaat in de nieuwste aflevering van de podcast in gesprek met Bas van der Veldt, CEO van softwarebedrijf AFAS over hun ervaringen in de topsport en het bedrijfsleven. Uiteraard komt daar ook het sportieve hoogtepunt uit de coachingscarrière van Lammers voorbij: de olympische titel in 2008 met de Nederlandse hockeysters.

Het winnen van die gouden medaille was echter geen ABC'tje, want Lammers en zijn team werden tijdens het toernooi geconfronteerd met zware omstandigheden in China. Het was er enorm heet, waardoor speelsters wel vier liter vocht per wedstrijd verloren. Ook kregen ze te maken met smog door de slechte luchtkwaliteit.

Zware omstandigheden voor hockeysters

Lammers bedacht samen met zijn staf vervolgens allemaal plannetjes om zijn speelsters fit te houden. "We zijn begonnen met het vullen van boterhamzakjes met water. Als iemand erin kwam dan gooide die het zakje naar een ander. Die dronk er dan van en stopt het in het broekje." Er werd niet zomaar gekozen voor zakjes, want spelers mogen geen flessen meenemen in het veld.

Ook voor de smog werd een oplossing bedacht: "Dan krijg je een vorm van astma. Je kan moeilijk ademhalen dus op doktersrecept mag je zo'n pufje gaan gebruiken. Al onze spelers hadden een pufje. Als ze gewisseld werden, konden ze even herstellen."

Succescoach neemt rivaal in de maling

Lammers maakte misschien wel het grootste verschil door ijsbaden te introduceren. Tegenwoordig is dat gebruikelijk, maar toen was dat nog zeker niet zo. "Ik kreeg er flink van langs van doktoren die zeiden dat het nog helemaal niet wetenschappelijk bewezen was", herinnert Lammers zich. Daar had de hockeycoach echter geen boodschap aan en hij bedacht ook nog eens een truc om de concurrentie in de maling te nemen.

Oranje kwam er namelijk achter dat geen enkele speelster langer dan tien minuten in een bad van vijf graden moest zitten. Lammers wilde echter niet dat de concurrentie daarachter zou komen en bedacht een plannetje: "Ik had tegen een van de speelsters van Laren gezegd dat ze tegen die Argentijnse meisjes moest zeggen dat wij twintig minuten in drie graden zitten en dat had ze dus gedaan. Bij de Argentijnen is het toen helemaal fout gegaan, ze raakten onderkoeld en die zijn gestopt met die ijsbaden."

'Ze hadden het klakkeloos overgenomen'

Op de Spelen kwam Oranje in de halve finale tegenover Argentinië te staan en werd er met liefst 5-2 gewonnen. Na afloop bleek dat het trucje van Lammers had gewerkt: "Die coach van Argentinië kwam naar me toe en zei: 'gefeliciteerd, maar ongelooflijk. Hoe kan het dat jouw spelers zo fit waren in deze hitte? Die van mij waren helemaal kapot.'"

Lammers reageerde direct dat het wel het ijsbad moest zijn, maar dat kon zijn collega niet geloven aangezien zij er juist mee gestopt waren doordat speelsters daar ziek van werden. Daarop vroeg Lammers hoe lang ze precies in dat bad hadden gezeten. 'Twintig minuten in drie graden', zei hij. Ze hadden het klakkeloos overgenomen."

Oranje versloeg vervolgens in de finale gastland China met 2-0 door goals van Naomi van As en Maartje Goderie. Lammers was daardoor de coach die de hockeysters voor het eerst in 24 jaar weer naar een gouden medaille op de Olympische Spelen loodste.

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk.