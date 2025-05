Grote tragedie bij Amerikaans honkbalduel: 'We zijn er kapot van'

De Amerikaanse honkbalcompetitie (MLB) is opgeschrikt door een naar incident. Bij het duel tussen Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs viel een aanwezige zo'n 6,5 meter naar beneden en bleef roerloos op het veld liggen.

Het vreselijke incident gebeurde in de zevende inning. Terwijl het spel gewoon doorging, viel de fan naar beneden. Het duurde uiteindelijk een tijdje voordat mensen in de gaten hadden hoe ernstig de situatie was. Spelers begonnen wild in de lucht te zwaaien naar het medisch personeel, dat daarna in actie kwam. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Pittsburgh gebracht.

"Ook al is het 107 meter verderop - of hoe ver het ook is - hoe hij neerkwam en vervolgens roerloos bleef liggen terwijl de wedstrijd aan de gang was", blikte Pittsburgh-coach Derek Shelton na afloop terug. "Het is extreem ongelukkig, dat is een understatement."

'We zijn diep bedroefd'

Voorzitter Bob Nutting kwam een dag later met een statement. "We zijn allemaal diepbedroefd en verdrietig na het vreselijke ongeluk dat gisteravond gebeurde. Het was een van de moeilijkste momenten die velen van ons ooit hebben meegemaakt. We zijn er kapot van. Pirates-honkbal is een gemeenschap en onze fans zijn als familie. In tijden als deze moeten we samenkomen, elkaar steunen en hem en zijn dierbaren in onze gebeden houden."

Let op: beelden kunnen schokkend zijn

In het statement bedankt Nutting verder het medisch personeel dat zich over de fan bekommerde. Een dag na het incident ligt de toeschouwer nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Uitslag

De wedstrijd eindigde in 4-3 voor de thuisploeg. Die stand stond al op het scorebord toen de fan het veld op viel. Spelers van beide ploegen baden gezamenlijk op het veld voor een goede afloop.