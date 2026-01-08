De Nederlandse honkbalwereld is in diepe rouw. Oud-international Sidney de Jong is op 46-jarige leeftijd overleden. "We hebben er nog geen woorden voor."

De Jong speelde als catcher voor het Koninkrijksteam en was actief als coach. Op het WK van 2011 werd hij met Nederland wereldkampioen. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.

"Het vreselijke nieuws heeft ons bereikt dat Sidney de Jong deze week plotseling is overleden", schrijft de bond. "We hebben er nog geen woorden voor. Rust zacht, captain."

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De Jong debuteerde in 2001 voor Oranje. Na de wereldtitel in 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De catcher maakte als captain met het Nederlandse Koninkrijksteam de opmars naar de wereldtop mee.

Na Europese titels in 2001, 2003, 2005 en 2007, volgden ook grote successen op het wereldtoneel. Het winnen van het WK in 2011 in Panama gold als zijn hoogtepunt. De Jong kwam ook twee keer uit op de Olympische Spelen en twee keer voor het Koninkrijksteam op de World Baseball Classic. Hij hield zich daar knap staande tussen profs uit de Amerikaanse competitie.

Einde spelerscarrière

Op het WK van 2009 werd De Jong uitgeroepen tot catcher van het toernooi en werd hij opgenomen in het All Star-team. De tweehonderdvoudig international maakte na de gewonnen WK-finale van 2011 tegen recordkampioen Cuba een einde aan zijn interlandcarrière. Een jaar later stopte hij definitief met honkballen.

De geboren Amsterdammer begon zijn honkballoopbaan in 1988 bij OVVO. Daarna stapte hij over naar de Amsterdam Pirates, waar hij in 2000 zijn debuut in de Hoofdklasse maakte. Later speelde hij ook voor HCAW en Kinheim voordat hij bij de Pirates zijn loopbaan afsloot.

Bondscoach

De Jong ging na zijn carrière als speler aan de slag als coach. Hij was bondscoach van de Nederlandse ploeg onder 23. Daarmee streed hij afgelopen zomer nog in Tsjechië om de Europese titel. De Jong werkte in verschillende functies voor nationale (jeugd)teams. Hij was als een van de coaches volop bezig met de voorbereidingen van het Koninkrijksteam voor de World Baseball Classic in maart.